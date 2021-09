Red Arrows : une entreprise britannique va décrocher un accord pour remplacer les jets vieillissants | Royaume-Uni | Nouvelles

Mais les inquiétudes concernant la sécurité ont poussé les chefs de la défense à accélérer son remplacement, précédemment marqué pour 2030, et une décision devrait être annoncée avant Noël. Cela fait suite à plus de 15 ans de lobbying de la RAF, les chefs de l’armée de terre et de la Royal Navy avides d’investissements affirmant avec succès que l’équipement pour les opérations de première ligne, tels que les véhicules blindés à Helmand, reste une priorité. Aujourd’hui, trois semaines seulement après le départ du dernier soldat britannique d’Afghanistan, la décision a été prise de financer 12 nouveaux avions – neuf pour l’équipe et trois pièces de rechange opérationnelles.

Derrière ses écrans éblouissants, les flèches rouges, basées à RAF Scampton, mettent en valeur l’industrie britannique et cela, combiné aux aspirations mondiales du gouvernement britannique, signifie que le nouvel avion doit être construit au Royaume-Uni.

Des sources affirment que la RAF a ses sites sur Aeralis, qui a déjà conçu le premier avion de chasse britannique depuis les années 1970 et a obtenu un contrat de recherche et développement de trois ans avec la RAF.

Hier soir, une source de la RAF a déclaré : « Les flèches rouges font la promotion de l’industrie britannique et l’avion doit être fabriqué au Royaume-Uni. Aeralis concevra, développera et livrera le remplacement du Hawk T1.

« Bien qu’officiellement la date de commande soit minimisée, étant donné qu’il faudra au moins 5 ans ou plus avant que l’avion ne soit en service opérationnel, il y a une conscience aiguë que la décision doit être prise bientôt.

« Une annonce est en attente et sera faite avant Noël. »

Aureoles produit cinq variantes, dont la première a terminé le développement des phases 1 et 2 et devrait voler en 2024.

Le système modulaire unique signifie que chaque variante partagera un fuselage et une avionique de base communs, mais tout le reste, de la queue aux ailes et aux moteurs, peut être personnalisé pour s’adapter au client.

La société a reçu un financement du Rapid Capabilities Office de la RAF – qui dirige également les travaux sur le nouveau programme britannique Tempest Future Combat Air System (FCAS) – et le chef du RCO, le commodore de l’Air Jez Holmes, a déclaré que le concept Aeralis offre une approche « extrêmement perturbatrice » de la conception, de la modélisation et les processus de certification des aéronefs militaires.

Il a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Aeralis pour explorer l’approche modulaire du système aérien pour la certification, la conception et le développement des futurs avions et, en particulier, pour comprendre le potentiel d’exploitation de Pyramid, notre nouvelle architecture de système de mission ouverte.

Bien que le coût de l’accord n’ait pas été finalisé, la société affirme que sa conception innovante offrirait à la RAF une économie de 30% par rapport à d’autres rivaux non britanniques lorsqu’il s’agit de remplacer le nouveau formateur Hawk T2.

Et, avec des installations de production réservées au sud du Pays de Galles, cette décision permettrait également de cocher à la fois les cases « nivellement vers le haut » et la promotion des syndicats, avec une production à grande échelle entraînant 200 emplois de conception à haute valeur ajoutée et 3 800 autres emplois créés dans un futur potentiel. chaîne d’approvisionnement.

Réagissant à la subvention de financement de la RAF, le PDG d’Aerlis, Tristan Crawford, a déclaré : « En plus d’aider à permettre un développement rapide et numérique et la certification de systèmes d’avions flexibles et à architecture ouverte, cela soutient la prospérité du Royaume-Uni et l’objectif du gouvernement de défendre l’innovation britannique. .

« Nous créons une opportunité importante d’exportation et de développement de relations mondiales pour le Royaume-Uni. »

Bien que la société n’ait pas confirmé la nouvelle, un porte-parole a déclaré: “Évidemment, avec la date de retraite annoncée pour le Hawk T1, il y a des spéculations sur la façon dont cette importante capacité britannique est préservée et qu’Aeralis est la seule perspective d’un successeur britannique. « La RAF a déclaré publiquement qu’elle n’avait pas encore besoin de prendre de décision ; nous continuons à nous assurer qu’ils sont pleinement conscients des options que nous pouvons leur offrir.