«  Red Bull a besoin de fiabilité et Sergio Perez à l’avant  »

Red Bull a besoin d’une fiabilité constante ainsi que Sergio Perez pour être sur le rythme s’ils veulent défier Mercedes pour le championnat du monde des constructeurs cette année.

Ce sont les deux grands facteurs que l’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer a cités après le Grand Prix de Bahreïn, dont Red Bull est sorti avec un déficit initial de 13 points pour Mercedes.

Et ce malgré que Max Verstappen soit entré dans le week-end en tant que favori et partait de la pole position. Le Néerlandais était en tête au début, mais après les arrêts aux stands, il s’est retrouvé derrière Sir Lewis Hamilton et a finalement terminé deuxième de près – après avoir dû redonner la tête après un dépassement jugé illégal pour dépassement des limites de la piste.

Verstappen a également été affecté par un problème de différentiel, tandis que son nouveau coéquipier Perez a terminé cinquième après avoir dû partir de la voie des stands après que son moteur soit temporairement coupé dans le tour de formation.

Le Mexicain, à ses débuts avec Red Bull, s’était qualifié à l’origine 11e – et Palmer pense que son week-end ne peut pas se permettre de se répéter si l’équipe veut rester dans la course avec les sept fois consécutifs champions du monde pour la couronne des constructeurs cette saison.

« Perez doit se qualifier dans le top quatre et ensuite il a une chance de se mêler », a déclaré Palmer lors du podcast Checkered Flag de la BBC.

«Heureusement pour Red Bull, Valtteri Bottas [who finished third] a eu un arrêt au stand horrible, qui l’a sorti du combat et l’a neutralisé.

«Numéro un pour Red Bull, Perez doit être en tête pour battre Mercedes sur une saison. Numéro deux pour Red Bull, la fiabilité.

«Perez n’est même pas parti 11e parce que son moteur s’est arrêté dans le tour de formation, il a donc dû partir dernier. C’est une préoccupation pour l’équipe.

«Ils avaient une assez bonne fiabilité grâce aux tests, c’était Mercedes qui était un peu plus dans le garage.

«Mais quand nous arrivons à la course, un Red Bull [has a problem] sur le tour de formation… ça aurait pu être Max. Et puis on ne parle pas de victoire, on parle d’une énorme opportunité manquée parce que le gars en pole avec la voiture la plus rapide part en dernier. C’est donc une préoccupation.

«En plus de cela, il y avait aussi un problème avec la voiture de Max, donc les deux voitures avaient des problèmes. Ce sont des pressions que Red Bull a eues qu’ils n’ont pas eues – ils sont l’opprimé courageux depuis 2013.

«C’était une meilleure performance d’équipe de Mercedes que de Red Bull.»

