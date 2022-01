Red Bull a déclaré à Jos Verstappen « qu’il devait vraiment prendre du recul »

Red Bull a déclaré à Jos Verstappen qu’il « avait vraiment dû prendre du recul » lorsque son fils a rejoint l’équipe en 2016, explique le manager de l’équipe AlphaTauri.

L’ancien pilote de F1 a été à proximité Max Verstappen depuis que le champion du monde 2021 a rejoint la grille de Formule 1 avec l’équipe alors connue sous le nom de Toro Rosso pour la campagne 2015.

Alors que ce fut une saison recrue extrêmement réussie sur la bonne voie, il y avait des rumeurs de problèmes entre le Néerlandais et son coéquipier, Carlos Sainz, tout au long de l’année.

Cependant, Graham Watson, le manager de l’équipe, affirme que les pères du couple ont causé plus de problèmes qu’eux.

« Pour être tout à fait honnête, je ne l’ai pas vécu de cette façon, même si les deux étaient très motivés et les pères en fait beaucoup plus », a-t-il déclaré. la filiale néerlandaise de Motorsport.com.

« Curieusement, je connaissais déjà Carlos Sainz Senior de mon temps en rallye, donc je connaissais bien les deux pères. Il était extrêmement motivé et avait toujours l’air un peu méfiant si l’autre pilote de l’équipe obtenait quelque chose que son propre fils n’avait pas.

« Je me souviens bien que j’ai eu un accrochage avec lui à Barcelone, qui devait être lors de l’essai hivernal de 2016. Il a appris la façon dont nos hommes travaillaient avec la voiture et [felt] que ce ne serait pas juste du tout. Ensuite, j’ai dit : « Attendez une minute », et je lui ai dit très clairement que les deux pilotes recevaient exactement le même traitement.

« Jos se sentait également désavantagé dans sa propre carrière et pensait certainement avec Benetton qu’il était traité injustement. Je ne dis aucun secret avec ça, c’est connu du public.

« Max ne voulait certainement pas que cela se produise et voulait surtout battre son coéquipier. Il a vraiment la mentalité : je ne laisserai pas l’équipe se construire autour de mon coéquipier, l’équipe se bâtira autour de moi. À cause de mes années dans le stand, cela peut me frapper plus que d’autres, mais je vois clairement la main de Jos là-dedans.

Comment ça a commencé ↔️ comment ça se passe Il a fallu quelques jours pour comprendre ce qui s’est passé dimanche dernier. Merci à tous pour votre soutien et vos gentils messages pic.twitter.com/i2kplMU4NY – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 14 décembre 2021

Watson se souvient que le Verstappen plus âgé avait des doutes sur les membres de l’équipe et exprimait souvent ouvertement de tels doutes, estimant qu’il savait mieux et essayant de prendre les choses en main lui-même.

« Jos était bien sûr également habitué à avoir un contrôle total sur la carrière de Max depuis l’époque du karting », a-t-il ajouté.

« Quand Max est arrivé chez nous, l’équipe avait l’air différente de ce qu’elle est maintenant, moins professionnelle. Jos doutait peut-être que notre équipe soit à la hauteur pour aider davantage son fils en F1.

« J’ai remarqué cela en particulier dans le fait que Jos me tapait sur l’épaule tous les jours et m’a demandé : « Graham, qu’en est-il de ceci et de cela ? » À un moment donné, j’ai dû être un peu direct et dire : « Pour l’amour du ciel, laissez les membres de l’équipe faire leur travail. »

Au début de l’année suivante, le temps de Verstappen avec l’équipe sœur a pris fin avec sa promotion chez Red Bull, échangeant ses sièges avec Daniil Kvyat.

Là, dit Watson, il a rapidement été clairement indiqué à Jos en termes clairs qu’il ne serait plus autorisé à jouer un rôle aussi important dans la carrière de son fils et qu’il devrait prendre du recul.

« Ce n’est que lorsque Max est venu chez Red Bull qu’ils ont dit à Jos qu’il devait vraiment prendre du recul », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas d’enfants moi-même, mais j’imagine bien que laisser partir son propre fils est assez difficile. »