Red Bull a demandé à Albon de reconstituer la ligne de Hamilton via Copse

La preuve de Red Bull dans l’examen de la pénalité de Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne consistait en une présentation PowerPoint et des images d’Alex Albon recréant les lignes prises par le Britannique.

Exaspéré par la pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton pour un accident qui a laissé Max Verstappen meurtri et meurtri, Red Bull a précédemment demandé un examen de l’incident du Grand Prix de Grande-Bretagne, et plus précisément, la pénalité de Hamilton.

Cela a eu lieu jeudi avec Red Bull présentant ce qu’ils ont qualifié de nouvelle preuve.

Cette preuve aurait été une présentation PowerPoint de diapositives contenant des données GPS indiquant où se trouvaient les deux voitures dans la préparation de l’accident et au point de contact.

Les diapositives comprenaient également la ligne différente de Hamilton dans son dépassement en fin de course de Charles Leclerc par Copse, une passe qui a permis au pilote Mercedes de remporter la course.

Il comprenait également, de manière plus théâtrale, des images du pilote de réserve Albon prenant la ligne utilisée par Hamilton avant l’accident, Red Bull voulant prouver qu’il n’aurait jamais pu franchir le virage.

L’équipe a utilisé une journée de tournage, généralement réservée à un travail promotionnel, pour reconstituer le crash.

Avec Albon au volant d’une Red Bull RB15 2019 sur le circuit de Silverstone, l’équipe a commencé à créer des images des différentes lignes.

Les stewards, cependant, n’ont pas apprécié cela, affirmant que Red Bull avait «fait» des preuves pour étayer leur affirmation.

“Les diapositives de l’annexe 2 de la lettre du concurrent, qui ont été invoquées comme nouvelle preuve, n’ont pas été découvertes, mais ont été réalisées dans le but de soumettre des documents à l’appui de la demande de révision”, lit-on dans la déclaration des commissaires sportifs.

« Et elles ont été faites sur la base des éléments de preuve dont disposaient les concurrents au moment de la décision (données GPS). Cela ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 14. »

Les commissaires sportifs ont déclaré que Red Bull avait présenté des diapositives “une reconstitution du tour d’Hamilton sur une ligne basée sur un tour prétendument conduit par un autre pilote”.

Les commissaires ont rejeté l’examen de Red Bull tandis que Mercedes a répondu à cela en disant qu’il était temps pour l’équipe de Milton Keynes d’arrêter d’essayer de « ternir » la bonne réputation de Hamilton.