Christian Horner a déclaré que Red Bull avait besoin de Sergio Perez pour soutenir Max Verstappen en tête lors des deux dernières courses de la saison.

Perez n’a pas été en mesure d’égaler le rythme de Verstappen lors de l’une ou l’autre des séances d’essais en Arabie saoudite vendredi – avec une seconde de retard par rapport à son coéquipier en FP1 en particulier.

Le Mexicain a été félicité pour ses améliorations lors des dernières courses, étant passé à 13 points de Valtteri Bottas de Mercedes devant lui avec une séquence continue de cinq courses terminant dans les quatre premiers.

Même si Horner a admis qu’il avait besoin que son pilote se rapproche de Verstappen en tête, le directeur de l’équipe a déclaré que Perez attend simplement son temps pour se familiariser avec le circuit de la corniche de Jeddah.

« Sergio, c’est un démarreur lent, mais il prend de l’élan, et vous pouvez voir qu’il construit, construit, construit », a déclaré Horner à Sky F1 après l’entraînement de vendredi.

Increíble pista!

Mucho por mejorar para estar mañana en la pelea💪 Piste incroyable! Beaucoup à améliorer pour être dans le combat demain #saudiarabiangp pic.twitter.com/b21uUN9C1s – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 3 décembre 2021

« C’est un vieux renard rusé. Il sait ne pas prendre de risques énormes trop tôt sur un circuit urbain. Et je pense qu’il s’est toujours bien passé sur des circuits comme Sotchi, Azerbaïdjan [where he won the race] et monégasque.

« Je n’ai aucun doute qu’il construit ces fondations. »

Horner a ajouté que l’équipe a fait de son mieux pour soutenir [Perez] du mieux que nous pouvons », au fur et à mesure que la saison avançait, et il s’est régulièrement amélioré au fur et à mesure que 2021 avançait.

Red Bull reste bloqué dans une lutte serrée avec Mercedes dans le championnat des constructeurs, avec seulement cinq points séparant les équipes avant les deux dernières courses de l’année – dans lesquelles les performances de Perez auront une forte influence.

Mais Horner a déclaré que ses performances ne pouvaient être ignorées dans la lutte entre Verstappen et Lewis Hamilton pour la couronne du championnat des pilotes, car avoir un mitrailleur arrière pour le Néerlandais sera crucial dans la confrontation pour le titre en termes d’options stratégiques.

« Il a retrouvé une certaine forme au cours des dernières courses, il s’est bien qualifié, a bien couru », a déclaré Horner.

« Nous avons besoin de ça. Nous avons désespérément besoin qu’il soit dans cette bataille dans ces deux courses restantes.

« Parce qu’avoir deux voitures, comme vous l’avez vu lorsque nous en avons eu deux en jeu, cela vous donne d’autres options. Et nous voulons nous assurer que nous avons les deux voitures en jeu, pas une seule. »

Hamilton a terminé en tête des deux séances d’essais vendredi, tandis que Perez s’est classé respectivement 11e et 9e alors qu’il trouve son rythme en Arabie saoudite.