Red Bull a essayé sa dernière mise à niveau 2021 sur le RB16B au GP d’Arabie saoudite

Red Bull aurait essayé une dernière mise à niveau 2021 au Grand Prix d’Arabie saoudite, mais cela n’a pas eu l’impact souhaité.

L’équipe s’est dirigée vers l’avant-dernière manche de l’année en sachant qu’elle pourrait y remporter son premier championnat des pilotes depuis 2013 ou en perdre la tête selon la façon dont les choses se passeraient.

Cette dernière option semblait la plus probable étant donné que Mercedes s’est lancée dans la course avec la voiture la plus rapide et a remporté les deux manches précédentes via Lewis Hamilton.

Pour essayer de combler à nouveau le déficit de performance, Max Verstappen L’équipe aurait introduit une dernière mise à niveau de la voiture, l’essayant sur la RB16B de Sergio Perez lors des essais de vendredi.

Cependant, cela n’a pas eu l’effet qu’ils espéraient, diminuant en fait leur rythme.

« Il s’agissait d’un petit ajustement du soubassement. L’objectif était de réduire la traînée dans les lignes droites et de gagner ainsi quelques kilomètres par heure supplémentaires », a déclaré Andreas Haupt de Auto Motor und Sport.

« Cependant, le changement a coûté trop d’appuis dans les virages. Et l’inconvénient l’emportait sur les avantages. Red Bull a réduit. Les données seront à nouveau étudiées en détail.

Selon ce que ces données leur disent, ils pourraient réessayer la mise à niveau lors des essais à Abu Dhabi, selon le site allemand, où ils pensent que la configuration du circuit conviendra davantage à la RB16B.

« Peut-être que le « truc » sera réessayé lors des essais à Abu Dhabi si Red Bull trouve ce qu’il cherche et propose rapidement une meilleure solution, ou si la piste s’adapte simplement mieux », a ajouté Haupt.

« Contrairement au circuit de la corniche de Djeddah, le circuit de Yas Marina manque de virages très rapides. »

Verstappen aura besoin de toute l’aide qu’il pourra obtenir dans la finale de la saison avec lui-même et Lewis Hamilton niveau de points avant la course après que le septuple champion du monde ait finalement remporté une bataille titanesque en Arabie saoudite.

Toto Wolff et Christian Horner ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont les choses se passeraient à Abu Dhabi, le directeur de l’équipe Red Bull espérant que son pilote pourra se battre contre les Mercs.

« Mercedes en a gagné trois d’affilée, Max en a gagné deux avant ça, qui sortira vainqueur le week-end prochain ? Je n’en ai aucune idée », a-t-il déclaré.

« Nous avons vu des performances dans les courses récentes, la forme est avec Mercedes, mais je pense encore une fois que Max s’est battu comme un lion en Arabie saoudite et il donne tout. »