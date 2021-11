Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Dans le tour d’horizon : Sergio Perez dit que Red Bull a été « extrêmement malchanceux » avec le chronométrage de la voiture de sécurité virtuelle.

En bref

Perez : La voiture de sécurité virtuelle a aidé MercedesPerez a déclaré que le Grand Prix de Sao Paulo de Red Bull avait été entravé – et celui de son rival Mercedes aidé – par le timing d’une brève voiture de sécurité virtuelle pour enlever les débris de la piste.

De la fibre de carbone avait été éparpillée à travers Interlagos à la suite d’une collision entre Lance Stroll et le junior Red Bull Yuki Tsunoda, entraînant d’abord une période complète de voiture de sécurité, puis une deuxième période virtuelle plus courte, au cours de laquelle Valtteri Bottas a pu s’arrêter, le plaçant devant de Perez.

« Nous avons été extrêmement malchanceux », a déclaré le pilote Red Bull. « Il n’y avait rien que nous aurions pu faire différemment avec la voiture de sécurité virtuelle, nous avons juste eu beaucoup de malchance et, malheureusement, cela a aidé Mercedes à battre Bottas. »

Sainz : Ferrari « doit analyser » la cause d’un mauvais départ

Après une excellente échappée lors des qualifications au sprint, Carlos Sainz Jnr a été consterné par son mauvais départ dans le Grand Prix de Sao Paulo dimanche. Le pilote Ferrari a cogné des roues avec Lando Norris sur le chemin du premier virage, laissant le pilote McLaren avec une crevaison.

« Le seul problème était au départ, je n’aurais pas dû me battre contre Lando pour être honnête, parce que mon départ était vraiment, vraiment mauvais », a admis Sainz. « Nous devons analyser ce qui s’est passé parce que je pense que la procédure de mon côté était à peu près correcte, mais pour une raison quelconque, nous ne comprenons pas que nous avons déclenché beaucoup de patinage des roues.

« Donc, il devait y avoir quelque chose avec l’embrayage ou le pneu, c’était vraiment inattendu que nous examinerons ce soir. »

Norris blâme pour la collision avec Sainz

Norris a d’abord pointé du doigt Sainz pour leur collision au premier tour, mais après réflexion, il a admis qu’il n’était « pas satisfait » de sa manœuvre sur la Ferrari.

Le pilote McLaren a déclaré qu’il avait pris « un départ incroyable, pour devancer Carlos si rapidement » avant que le duo n’entre en contact.

« [I] J’étais juste un peu impatient de revenir sur la piste et l’angle sur lequel je suis revenu était un peu trop fort, puis j’ai été malheureux avec une crevaison », a-t-il déclaré, après avoir revu les images à bord. « Alors ça a été dur. J’ai rendu ma course beaucoup plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être.

« Nous avons perdu beaucoup de points à cause de cela, mais j’ai quand même eu un bon combat et j’ai réussi à revenir à la 10e place et à obtenir au moins un point, donc mieux que rien. Mais ça aurait dû être mieux aujourd’hui donc je ne suis pas content de moi. Mais l’équipe a fait du bon travail avec la stratégie et tout le reste.

Domenicali visite la piste d’essai Pirelli

Circuito Panamericano, 2021Le PDG de la Formule 1 Stefano Deomnicali a visité le terrain d’essai des pneus Pirelli sur le Circuito Panamericano avant le Grand Prix de Sao Paulo.

Le site propose sept configurations de pistes différentes. Il a été utilisé pour les essais de Formule 3 et de stock-car ainsi que pour le développement de pneus pour voitures de route.

« C’était fascinant de visiter le Circuito Panamericano, une piste très technologique où Pirelli teste des pneus de voiture de route, tirant le meilleur parti de son expertise acquise sur la piste de F1 », a déclaré Domenicali. « Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’apprendre comment l’activité sportive en F1 a un lien direct avec les pneus que nous conduisons tous sur la route tous les jours. »

Hamilton, quelle légende ! Disqualifié, gagné 15 places en sprint hier, 5 places de pénalité sur la grille et un maître pilote aujourd’hui… ! CHÈVRE @LewisHamilton #MercedesAMGF1 — Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) 14 novembre 2021

Je suis surpris d’avoir un mauvais message sur mon dernier tweet, meilleure voiture ou pas, tu ne deviens pas 7 fois champion du monde par hasard, et tu ne gagnes certainement pas une course comme il l’a fait en partant 10ème et en battant un excellent Max Verstappen. C’était un entraînement de classe de maître, fin. — Jean-Eric Vergne (@JeanEricVergne) 14 novembre 2021

Tout sur Mika est maintenant disponible ! Au cours de l’entretien documentaire, je montre des lieux et raconte des histoires qui me tiennent à cœur. Regardez l’intégralité de l’interview documentaire ici :https://t.co/WBjpFgP08V#F1 #Unibet pic.twitter.com/5X39uge7i4 – Mika Häkkinen (@F1MikaHakkinen) 14 novembre 2021

Regarder ma course enregistrée @F1 au Brésil. Je suis curieux d’entendre votre opinion sur les limites de la piste : la piste de l’ère moderne doit-elle être entourée 1) d’herbe ou de gravier 2) d’asphalte – Simon Pagenaud (@simonpagenaud) 14 novembre 2021

