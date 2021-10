Dans le tour d’horizon : Valtteri Bottas a déclaré que Red Bull avait trouvé plus de rythme avec sa voiture après le bon début des essais de Mercedes vendredi.

En bref

Bottas : Red Bull n’avait « rien d’étonnant » vendredi. Il a déclaré que Red Bull avait clairement trouvé plus d’améliorations que Mercedes pendant le week-end de course.

« Hier, ils avaient l’air bien, mais rien d’étonnant. Je pense donc qu’ils ont trouvé un peu plus que nous n’en avons trouvé du jour au lendemain », a-t-il déclaré. « Pour moi, la voiture se sentait beaucoup mieux qu’hier, mais dans l’ensemble, Red Bull a fait un pas de plus et cela a définitivement le dessus aujourd’hui. »

Cependant Bottas garde espoir pour les chances de Mercedes dans la course. « Je pense toujours que leur rythme de course était assez similaire », a-t-il déclaré.

Le combat McLaren et Ferrari ira jusqu’à la fin de la saison – Brown

Zak Brown pense que la bataille de McLaren et Ferrari pour la troisième place au championnat des constructeurs se poursuivra au cours des six dernières courses. « Je pense que ça va être un combat jusqu’au bout avec Ferrari, donc chaque course compte vraiment à ce stade ; nous avons eu de très bonnes courses récemment, puis nous avons eu des pistes comme en Turquie où nous avons eu du mal.

Les pilotes de McLaren se sont qualifiés sixième et septième, derrière les deux Ferrari. Bien que la pénalité de Bottas signifie qu’ils iront tous de l’avant, Ferrari a le dessus après les qualifications du Grand Prix des États-Unis.

« Je ne pense pas que nous allons être à l’aise avec aucune des six courses restantes de l’année », a déclaré Brown. « Je pense que nous aurons de bonnes courses, pas si bonnes.

Gasly : Netflix, c’est être reconnu dans la rue

Pierre Gasly s’est dit impressionné par l’ampleur de la foule au COTA cette année, qui pourrait bien s’avérer être l’événement de F1 le plus fréquenté de tous les temps.

« Je dois dire que c’est assez impressionnant », a déclaré Gasly. « Même [on] mon tour, quand je me suis garé dans la voie des stands, je pouvais entendre la foule crier, et c’est vraiment amusant. J’aime vraiment la façon dont les Américains se divertissent et s’intéressent vraiment à tous les sports et événements. Et je dois dire que pour nous, cela le rend aussi plus agréable, et c’est super à voir.

Il a déclaré qu’il était également « beaucoup plus reconnu », citant Drive To Survive comme la façon dont les gens l’identifiaient. « Je pense que Netflix a eu un impact ici par rapport aux deux ou trois dernières années.

« Les rues, les restaurants, même en ville, c’est l’Amérique, c’est assez loin d’où je viens.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

#Indy500 d’ici demain ne sera probablement plus le plus grand événement sportif depuis la pandémie. Eh bien, à moins que nous ne puissions réellement voir le manifeste et le vrai nombre. Sinon, ces 150 000 (spectateurs confondus plus l’industrie) semblent être battus au COTA. – Jenna Fryer (@JennaFryer) 23 octobre 2021

pic.twitter.com/kJKg99GyLH – Circuit des Amériques (@COTA) 23 octobre 2021

J’adore COTA, mais les limites de la piste sont un réel inconvénient de cet endroit. A besoin de beaucoup plus de gravier et beaucoup moins de ruissellement. – Nate Saunders (@natesaundersF1) 23 octobre 2021

Pas que Monza allait se faire oublier de sitôt… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx – Zak Brown (@ZBrownCEO) 23 octobre 2021

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article de . avec votre réseau :