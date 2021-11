Sergio Perez dit qu’il a raté un podium au Grand Prix du Qatar après que Red Bull soit passé à une stratégie à deux arrêts pour des raisons de sécurité à la suite de la défaillance des pneus de Valtteri Bottas.

Quatre pilotes ont des défaillances de pneus pendant la course. Perez a effectué un deuxième arrêt au stand et a tout de même failli terminer troisième, mais sa poursuite de Fernando Alonso a finalement été contrecarrée par une période tardive de Virtual Safety Car.

Il a déclaré que l’équipe était indécise quant à l’opportunité de faire un deuxième arrêt au stand avant que les défaillances des pneus ne fassent basculer leur décision. « Nous étions en train d’entrer dans le un ou les deux », a-t-il expliqué.

Perez « est sorti dans beaucoup de circulation » après son premier arrêt au stand et a dû dépasser plusieurs voitures. « Il y avait beaucoup de trafic là-bas et les premiers tours sur dur, ce n’était pas si facile de dépasser.

« Nous avons perdu beaucoup de secondes et nous n’avons en fait pas devancé Fernando. Mais ensuite nous l’avons dépassé et nous allions sur le one-stop et puis nous avons changé d’avis. Je pense qu’il s’agissait d’aller jusqu’au bout, vraiment.

Bottas a subi une panne de pneu quatre tours après que Perez ait dépassé Alonso. « Je peux imaginer qu’en gros, nous avons joué la sécurité avec les explosions de pneus », a-t-il déclaré.

«Je pense que nous pensions plus à long terme. Quand nous avons vu ce qui est arrivé aux autres voitures, cela nous a un peu inquiété. Nous avons donc joué la sécurité et à la fin, je pense que nous avons laissé quelques points au tableau aujourd’hui, mais nous avons réussi à minimiser les pertes de la course d’aujourd’hui.

« Ce qui est arrivé à Valtteri a mis une pensée sur nos têtes », a-t-il ajouté. « Je pense qu’à la fin de la journée, quatrième, c’est mieux que rien. »

Bien qu’il n’ait pas réussi à rejoindre son coéquipier sur le podium, Perez a assuré à Red Bull de réduire à cinq points l’avance de Mercedes au championnat des constructeurs. Il a déclaré que cela justifiait leur décision de ne pas risquer une stratégie à guichet unique.

« C’est beaucoup que nous [could] perdre ce pour quoi nous nous battons », a-t-il déclaré. « Je suis un joueur d’équipe et bien sûr, en tant que pilote, vous voulez être sur le podium, mais c’est le championnat qui compte. Et comme je l’ai dit, quatrième c’est mieux que rien.

Perez a commencé la course avec un désavantage n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Q3 samedi, ce qui signifiait qu’il était parti en dehors du top 10. « Nous devons l’analyser car il y a beaucoup de choses que nous avons probablement pris dans la mauvaise direction avec la voiture et aussi notre quali n’a pas été simple », a-t-il déclaré.

