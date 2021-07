Red Bull a la meilleure voiture, le meilleur moteur et le meilleur pilote

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, pense que l’équipe dispose désormais de la meilleure voiture, moteur et pilote, après une série de cinq victoires consécutives.

Neuf manches après le début de la saison 2021, Red Bull a une solide avance en tête du championnat des constructeurs, tandis que Max Verstappen compte 32 points d’avance sur Lewis Hamilton au classement des pilotes.

Verstappen a remporté les trois dernières courses, dont deux victoires dominantes lors du doublé du Red Bull Ring où il a remporté confortablement la pole position à chaque fois.

Interrogé par Motorsport-Magazin.com pour savoir si Red Bull avait la meilleure voiture et le meilleur moteur, Marko a répondu : “Et le meilleur pilote, trois composants.”

“Notre course n’est pas mauvaise”, a-t-il ajouté. « C’est bien d’avoir 77 points en trois courses. Mais quand vous êtes devant, la vie est tellement plus facile et cette victoire était beaucoup plus facile que dimanche dernier.

Alors que Red Bull semble à l’aise à ce stade de la saison, il reste encore 13 courses à venir, l’introduction des qualifications de sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne étant un nouveau facteur à considérer.

Cependant, Marko a insisté sur le fait que l’équipe n’avait rien à craindre d’aller de l’avant.

“Nous n’avons peur de rien”, a-t-il déclaré.

«Nous sommes confrontés à cela et voulons tirer le meilleur parti de tout. Dans le passé, Silverstone était une terre Mercedes absolue. L’année dernière, nous n’avons pu gagner une course qu’à cause d’un problème de pneus. Mais nous abordons le week-end avec beaucoup de confiance en nous. Nous avons vu que notre voiture a été capable de gagner sur tous les circuits jusqu’à présent. Mais si nous pouvons encore gagner cela, alors nous serons plus positifs pour le titre mondial. »