Red Bull a la voiture de qualification la plus rapide, mais c’est proche

Mika Hakkinen estime que Red Bull a la voiture la plus rapide en qualification, mais a ajouté que Mercedes était «juste avec eux» en termes de rythme de course.

Lewis Hamilton a obtenu la pole position avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne mais a été battu par son rival Max Verstappen, qui a ensuite remporté la victoire dans des conditions difficiles à Imola.

Pendant ce temps, Hamilton a pu se remettre d’un voyage sur le gravier afin de terminer deuxième et de prendre le tour le plus rapide, lui donnant une avance d’un point au championnat.

Les deux pilotes sont maintenant à une victoire chacun deux courses dans la saison et avec 21 restants, la saison s’annonce serrée aux avant-postes.

Revenant sur un week-end passionnant, Hakkinen, double champion du monde de Formule 1, a déclaré que le «côté psychologique de la bataille» entre Hamilton et Verstappen jouerait un rôle crucial à l’avenir.

«Ce que je retiens du week-end, c’est que si Red Bull possède la voiture la plus rapide de F1, la Mercedes n’est pas loin derrière en qualifications et avec eux en course», écrit-il dans sa chronique Unibet. «Ces équipes s’affrontent vraiment.

«Les deux Red Bull ont perdu du temps sur leurs tours de qualification les plus rapides, mais ils ont tout de même réussi à se classer 2e et 3e à un dixième de Lewis Hamilton. Avec des tours parfaits, Sergio Perez ou Max Verstappen auraient pu prendre la pole et verrouiller la première ligne, mais contre Lewis, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une erreur ou de perdre un peu de temps.

«En course, ce n’était pas une surprise de voir Max remporter la victoire après avoir pris un départ aussi parfait et remporté le combat roue à roue avec Lewis au premier virage.

«C’était très serré. Ils auraient pu si facilement entrer en collision, mais ils l’ont bien jugé, malgré une petite touche. Lewis a eu la chance de ne subir que des dégâts mineurs, mais ces deux gars se battent déjà très fort – et nous n’en sommes qu’à la course 2! Je ne suis pas surpris que les gens comparent cela à moi et Michael Schumacher. Deux voitures très proches et deux pilotes qui ne veulent que gagner.

«Max peut sembler un peu anxieux à la radio, alors le côté psychologique de la bataille entre lui et Lewis va devenir fascinant. Il ne fait aucun doute qu’ils veulent tous les deux gagner, mais rester calme sera vraiment important. Max a bien conduit, et à chaque victoire, il développera le rythme de la victoire qui est si important si vous voulez gagner le championnat du monde.