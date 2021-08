Red Bull a les outils, mais peut-il finir le travail ?

Red Bull a lentement remonté les échelons de la Formule 1 – et enfin, ils ont à nouveau fait leurs preuves en tant que matériel de championnat.

Depuis 2014, c’est le même récit de la domination de Mercedes, l’équipe allemande qui a repris là où Red Bull s’était arrêté sur sa domination de quatre saisons. Mais maintenant, ces deux vainqueurs en série se sont croisés dans la poursuite du même objectif.

Red Bull est entré en 2021 avec tout son élan. Ils avaient terminé la campagne 2020 avec une victoire confortable à Abu Dhabi, les tests de pré-saison se sont déroulés sans heurts et les rivaux Mercedes semblaient troublés par les nouvelles réglementations aérodynamiques.

Bien sûr, il est trop facile pour l’histoire de changer une fois la campagne lancée, mais cette fois, ce n’est pas le cas.

Dès la première manche à Bahreïn, Red Bull a exploité ce potentiel et une solide première moitié de saison a rapporté six victoires en 11 courses.

Mais alors que Red Bull aura profité de ses vacances d’été en sachant qu’ils restent dans la conversation sur le titre, il y aura sans aucun doute un goût amer, car la réalité est qu’ils n’auraient pas dû s’interrompre pour l’arrêt derrière Mercedes dans les deux championnats.

Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen était joliment assis aux couleurs de Red Bull en tête du classement des pilotes, tandis que l’équipe de Milton Keynes contrôlait également les constructeurs.

À ce stade, beaucoup commençaient à se demander quel espoir avait laissé Mercedes et Lewis Hamilton en 2021.

“Pour le moment, Mercedes ne semble pas avoir de réponse à cela”, a écrit l’ancien double champion Mika Hakkinen dans sa chronique Unibet avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Ils devront trouver des solutions bientôt si ce Championnat du Monde ne veut pas leur échapper.”

Il s’est avéré que les vraies paroles de sagesse étaient celles du patron de Mercedes, Toto Wolff, qui a promis que “c’est loin d’être terminé”.

Au cours des week-ends de Silverstone et de Hongrie, les espoirs de titre de Red Bull ont pris de gros coups et pour Verstappen, c’était littéral après avoir été anéanti dans le premier tour des deux manches, ironiquement par une Mercedes à chaque fois.

Silverstone a été le plus gros sujet de discussion de la saison jusqu’à ce que Hamilton et Verstappen soient entrés en collision à Copse, laissant Verstappen dans les barrières et Hamilton libre de se défendre contre sa pénalité de 10 secondes et de remporter la victoire.

Deux semaines plus tard en Hongrie, l’autre Mercedes de Valtteri Bottas a infligé de lourds dégâts au Red Bull de Verstappen au départ, et avec une remontée à la 9e place, tout était possible, l’avance de Verstappen au classement Pilotes avait disparu et Hamilton était revenu en tête.

L’avance des constructeurs de Red Bull aurait pu être sauvée, mais Sergio Perez n’a pas marqué de points à Silverstone avant d’être éliminé lors de ce shunt du premier tour en Hongrie.

Et donc, Mercedes est également revenue au sommet dans ce département.

Les jabs verbaux ont été une caractéristique constante de cette bataille pour le titre, mais c’est quelque chose que Red Bull doit atténuer dans la seconde moitié de la saison, Silverstone en particulier ne leur faisant aucune faveur.

Irrité après cet accident, Red Bull a lancé ce que Wolff a qualifié d’attaques “personnelles” contre Hamilton et son personnage, et la FIA a même mentionné des allégations concernant le processus de rejet de la demande de Red Bull de revoir la pénalité de 10 secondes.

« Personnellement, je pense que Christian Horner et Red Bull ne sont généralement pas sortis bien de l’incident du Grand Prix de Silverstone », a déclaré l’ancien mécanicien de McLaren Marc Priestley dans son podcast.

“Je sais qu’ils sont sortis de cet incident en piste beaucoup plus durement touchés, comme ils l’ont encore fait ce week-end [Hungary] que Mercedes.

“Mais la façon dont ils l’ont diffusé dans les médias et au cours du système d’appel au cours des deux semaines, je ne pense pas que Red Bull ait l’air bien.”

Mercedes contre Red Bull :

En effet, le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, affirme que Mercedes à elle seule a coûté à son équipe trois millions d’euros en dommages causés par l’accident. Mais maintenant, de retour sous la pression incessante d’un combat pour le titre, Red Bull ne peut pas continuer à se laisser distraire par les mots. Les actions parlent beaucoup plus fort.

L’autre facteur à prendre en compte est la nouvelle réglementation 2022 et bien que cette toute nouvelle voiture devienne l’objectif principal après la pause estivale, ou uniquement dans le cas de nombreuses équipes, Red Bull ne perd pas de vue cette saison.

Abandonner les titres de 2021 serait « téméraire », déclare Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, et ils ne devraient donc avoir aucune inquiétude quant à leur capacité à maintenir cette poussée de titre.

Mercedes déclare que les travaux aérodynamiques sur leur W12 se sont terminés « il y a longtemps », et donc cela joue également en faveur de Red Bull. La porte est ouverte.

Tant que la voiture est capable, Verstappen sera à la hauteur et Red Bull pourra donc confortablement faire confiance au Néerlandais pour terminer le travail et remporter son premier championnat du monde.

S’ils veulent en faire un doublé pour la première fois depuis 2013, la clé sera Perez car au cours des derniers tours, le Mexicain a perdu la cohérence qu’il commençait à trouver.

Red Bull doit choisir entre Perez, Pierre Gasly et apparemment quelques autres options pour ce deuxième siège 2022, une décision clé qu’ils devraient prendre par la Belgique ou les Pays-Bas.

Le premier semestre 2021 a prouvé que Red Bull avait les outils, les fondations ont été construites, mais maintenant ils doivent terminer le projet exactement selon leur plan.

Quelle deuxième moitié de saison nous devons attendre avec impatience ! Rassurez-vous, le drame est loin d’être terminé.