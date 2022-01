Red Bull a poursuivi Dan Fallows en justice pour avoir quitté Aston Martin

Le départ prolongé de Dan Fallows de Red Bull à Aston Martin s’est retrouvé devant les tribunaux, selon un rapport.

Aston Martin fait appel à Fallows comme directeur technique, l’annonce de sa nomination ayant été faite l’été dernier.

Mais Red Bull n’allait pas laisser son responsable de l’aérodynamique partir à la légère, déterminé qu’il remplirait les obligations de son contrat et commencerait son nouveau travail selon leurs conditions et non les siennes ou celles d’Aston Martin.

La dernière mise à jour du directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, avait été que la date de début de Fallows était susceptible d’être «au cours du premier trimestre» de 2022.

Un rapport publié dans Motorsport Week indique désormais que l’affaire est en cours d’audition devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles et que l’audience initiale tenue le 17 décembre a été en faveur de Red Bull.

Tout compris. Bienvenue à tous. Tous célébrés. Nous commençons tout juste. Il est temps d’apporter votre truc et de faire votre marque. #IAM pic.twitter.com/CF9hkQodcl – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 31 décembre 2021

Un problème serait centré sur une période de «congé de jardinage» de six mois, la zone grise étant de savoir si cela a commencé lorsque Fallows a remis son préavis ou à la conclusion de son contrat, qui n’a lieu que le dernier jour de 2022.

Le rapport indique que « la défense de Fallows incluait la mise en évidence de cas similaires chez Red Bull dans lesquels d’autres membres du personnel ont été libérés de leurs contrats, mais le juge Linden a rejeté cette notion car non seulement ces employés étaient à un niveau inférieur au sein de l’entreprise mais leur situation étaient différents ».

Motorsport Week a déclaré avoir vu des documents judiciaires indiquant que Fallows avait été retiré des opérations de F1 pour travailler sur le projet Aston Martin Valkyrie et qu’il n’était pas satisfait de cela, soulevant un grief qui a été rejeté puis quittant Red Bull avec effet immédiat.

Le rapport poursuit que « Red Bull a ensuite demandé une déclaration selon laquelle le défendeur n’avait pas été licencié déguisé mais avait démissionné, et que son contrat et ses conditions minimales « restaient et restent en vigueur et de plein effet ».

Il indique ensuite que Fallows a déposé une demande reconventionnelle, insistant sur le fait qu’il avait été licencié par Red Bull et que « la durée minimale du contrat était inapplicable car elle restreignait le commerce ».

L’affaire doit faire l’objet d’une autre audience à partir du 25 janvier, mais la décision initiale rejette la demande de Fallows.

En juillet dernier, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, avait décrit le calendrier de la sortie de Fallows de son point de vue.

« Notre situation avec Dan est vraiment claire. Il travaille sur le [2021] voiture, il travaille sur la voiture de l’année prochaine », a déclaré Horner lors du Grand Prix d’Autriche.

« Il a encore beaucoup de temps. Il n’a signé le contrat qu’à la fin de l’année dernière (2020), il y a donc un laps de temps important avant la mi-2023. Nous allons évidemment l’occuper pendant le reste de son contrat.