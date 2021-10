Red Bull a rejeté l’offre « brutale » de Sergio Perez pour le tour le plus rapide en faveur d’un podium

Christian Horner a déclaré que Red Bull n’avait jamais sérieusement envisagé un arrêt tardif pour Sergio Perez à Austin pour tenter de refuser à Lewis Hamilton le point pour le tour le plus rapide.

Même s’il reste encore un maximum de 133 points à gagner dans la lutte pour le titre Pilotes entre Max Verstappen et Hamilton, le consensus est que chacun est important.

Par conséquent, le point que le champion du monde en titre a gagné pour avoir réalisé le tour de course le plus rapide autour du Circuit des Amériques au Grand Prix des États-Unis pourrait encore faire une différence dans le calcul final.

Cependant, Red Bull n’a pas voulu sacrifier les 15 points gagnés par Perez pour avoir terminé troisième derrière son coéquipier Verstappen et Hamilton, préférant conserver les trois supplémentaires dans la bataille des constructeurs plutôt que de tomber à la quatrième place derrière Charles Leclerc de Ferrari en raison de un arrêt pour les pneus neufs.

Red Bull est l’outsider contre Mercedes dans la course à la couronne et à la traînée des équipes par 23, donc un déficit de 26 aurait rendu cette tâche encore plus difficile.

Cependant, Horner souhaitait également voir ses deux pilotes sur le podium de la victoire pour la deuxième course consécutive, le un-trois à Austin après un deux-trois à Istanbul Park quinze jours plus tôt.

Nous pensons qu’une vague mexicaine est de mise pour celle-ci 🙌 @SChecoPerez 🇲🇽pic.twitter.com/pJUprelBnY – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 26 octobre 2021

« Cela aurait été brutal de s’opposer à ‘Checo’ et de le retirer du podium », a déclaré Horner à Motorsport.com lorsqu’il lui a été question de la possibilité que Perez réalise le tour le plus rapide.

« Leclerc était visiblement trop proche derrière. Dans la position collective de l’équipe, c’était mieux pour Checo de prendre les points, c’est ce que nous avons fait.

Du côté humain également, le pilote mexicain avait du mal physiquement parce qu’il se sentait de toute façon en dessous de la moyenne le jour de la course et a également dû conduire le grand prix sans hydratation parce que son système de boisson avait échoué.

Néanmoins, ce fut un week-end particulièrement fort pour Perez, qui avait dominé les feuilles de temps dans deux des trois séances d’essais, a raté de peu la pole position et a ensuite couru vers un solide podium sans pouvoir rester en contact avec Verstappen et Hamilton.

« La façon dont il a géré la course, vous pouvez voir que sa confiance grandit », a déclaré Horner à Sky Sports F1.

« C’est la deuxième course consécutive qu’il monte sur le podium maintenant. Sa course à domicile approche. Il retrouve sa forme, ce qui est crucial pour nous à cette période de l’année.

