Si Lewis Hamilton battait Max Verstappen pour le titre cette année, Toto Wolff devrait probablement remercier Red Bull alors qu’ils « ont réveillé le lion » au Brésil.

La dernière fois qu’il a participé au Grand Prix de Sao Paulo, Hamilton a connu un week-end où à peu près tout, à l’exception de son rythme, lui a été défavorable.

Le champion du monde en titre a été exclu des qualifications de vendredi après que l’écart DRS de son aileron arrière s’est avéré supérieur aux 85 mm autorisés, ce que la FIA a découvert en examinant l’aile après les qualifications, apparemment à la demande de Red Bull.

Au lieu de permettre à Mercedes de réparer l’aile, qui avait deux vis desserrées, Hamilton a commencé les qualifications du sprint de samedi tout au fond de la grille. À l’opposé, Red Bull a reçu le feu vert pour effectuer des réparations courantes sur l’aile de Verstappen.

Avance rapide vers la course et Hamilton a dû dépasser Verstappen pour prendre la tête avec le Néerlandais autorisé par les commissaires sportifs malgré sa défense controversée contre son rival pour le titre.

Hamilton a remporté la victoire, a réduit son déficit au championnat à 14 points, puis a poursuivi avec une performance sans faille sur le circuit de Losail le week-end dernier pour remporter le GP du Qatar.

Wolff estime que le week-end brésilien, au cours duquel beaucoup pensent que Hamilton avait le droit de se sentir lésé, a rallumé son feu.

« Il est totalement dans la zone », a-t-il déclaré à Sky F1. « Ils ont réveillé le lion à Interlagos ce samedi-là et vous le voyez. »

Une belle victoire pour notre première fois au Qatar. #TEAMLH vous nous faites avancer, nous continuons à pousser et nous ressentons votre énergie plus que jamais. Ça a été une sacrée année mais j’adore cette bataille. Se remettre au travail, concentré et prêt pour les deux dernières courses. Nous gagnons et nous perdons ensemble. pic.twitter.com/sGHFwBcV8c

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 novembre 2021