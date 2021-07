Red Bull a trouvé une coupure sur le pneu de Max Verstappen au deuxième arrêt

in

Menant confortablement le GP d’Autriche et avec toujours à l’esprit la défaillance de ses pneus à Bakou, Red Bull a décidé de faire venir Max Verstappen pour un deuxième arrêt au stand.

C’est une bonne chose qu’ils aient fait, car l’équipe a trouvé une « petite coupure » sur l’un de ses pneus.

Verstappen était dans une ligue à part au Red Bull Ring dimanche, le poleman accumulant rapidement une avance inattaquable sur le peloton de chasse, d’abord mené par Lando Norris puis Lewis Hamilton.

À l’approche du dernier relais du grand prix, Red Bull a appelé à transformer sa course à un arrêt en une course à deux arrêts.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a déclaré qu’ils avaient passé cet appel car ils préféraient être en sécurité plutôt que désolés, l’échec de Verstappen à Bakou étant toujours présent à l’esprit.

« Je pense que l’on s’arrête, après l’Azerbaïdjan, et quand vous avez 25 secondes d’avance avec un arrêt au stand gratuit, pourquoi prendre le risque ? Horner a déclaré aux journalistes en Autriche, cité par ..net.

Il s’est avéré que c’était un bon appel.

“Nous pouvions voir qu’il y avait une petite coupure”, a-t-il ajouté, “ce n’était pas significatif, mais c’était suffisant pour attirer votre attention.”

Verstappen a tout de même remporté le grand prix avec près de 18 secondes d’avance sur Valtteri Bottas.

Le deuxième arrêt, même s’il s’agissait d’un nouveau train de pneus durs, avait un bonus supplémentaire dans la mesure où Verstappen n’avait pas à soigner les pneus et pouvait viser le point du tour le plus rapide.

Il y est parvenu, repartant avec 26 points au cours de la journée et une avance de 32 points au championnat des pilotes.

“Le seul risque était l’arrêt lui-même, ce que les gars ont fait de manière phénoménale”, a déclaré Horner.

« Je l’ai eu à un peu moins de deux secondes, ils ont fait demi-tour rapidement.

«Max a fait un excellent travail, puis a amélioré son propre tour le plus rapide et cela nous a juste donné une course à moindre risque jusqu’à l’arrivée. C’était donc une chose prudente à faire, je pense.

