Red Bull a un besoin urgent de plus de puissance et d’adhérence

Martin Brundle dit que Red Bull doit «de toute urgence» trouver «plus de puissance et d’adhérence» si Max Verstappen veut combattre Lewis Hamilton pour le championnat des pilotes de Formule 1 2021.

Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Espagne dimanche, son troisième résultat P2 de la saison.

Cependant, tout comme à Portimao, le Néerlandais n’avait pas tout à fait assez à sa disposition pour battre la redoutable combinaison Hamilton et Mercedes et remporter une deuxième victoire de l’année.

S’exprimant après la course, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis que Mercedes avait simplement la voiture la plus rapide de la journée, tandis que Verstappen a déclaré qu’il était un «canard assis» une fois que Hamilton est passé à la stratégie à deux arrêts.

En regardant en arrière ce week-end, Brundle a souligné les difficultés de Sergio Perez comme une autre chose qui doit changer pour que Red Bull et Verstappen se battent contre les champions en titre.

«Avec Perez hors de la photo quelque peu derrière, cela a permis à Mercedes de lancer les dés et de supposer que Lewis comblerait l’écart désormais de 23 secondes avec Verstappen et ne serait pas trop dérangé lorsqu’il devait dépasser son propre coéquipier Bottas en cours de route. », A-t-il écrit dans sa chronique Sky Sports. «Bottas n’a pas été très utile, mais le rythme de Hamilton était tel que c’était une victoire confortable sur Verstappen à la fin.

«Red Bull pensait simplement qu’ils ne pouvaient pas risquer d’abandonner la position de piste devant, et Mercedes était de toute façon deuxième et troisième et n’avait donc rien à perdre. Verstappen a finalement pris ces pneus tendres au 60e tour pour s’emparer du point le plus rapide du championnat en consolation.

«Avec 94 points et avec trois victoires à ce jour en 2021, c’est le meilleur début de saison de Hamilton pour une saison de championnat, ce qui est inquiétant pour ses rivaux. Il est en forme scintillante et Red Bull a un besoin urgent de plus de puissance et d’adhérence pour Max, et pour que Perez rejoigne la bataille. À l’heure actuelle, il semble que Bottas soit plus susceptible de prendre des points à Verstappen à certaines occasions que Perez à Hamilton, et cela pourrait être critique.

«Il semble que le Red Bull soit parfaitement adapté aux préférences de Verstappen, à son style de conduite et à son formidable contrôle de la voiture, car Pierre Gasly, Alex Albon et maintenant Perez ont tous relativement échoué. La tête de Sergio est peut-être plus sage et plus expérimentée, mais il devra s’appuyer sur chacun de ses éléments maintenant pour jouer son rôle essentiel et ne pas s’effondrer.