Red Bull a utilisé un aileron arrière modifié à Bakou – rapport

in

Après tout, Red Bull a apporté un aileron arrière modifié au Grand Prix d’Azerbaïdjan – mais il n’a pas été mis en action “compétitive”, selon un rapport.



Tel est le nombre de rebondissements que la rivalité Mercedes et Red Bull a déjà pris en 2021, il peut être facile d’oublier que nous ne sommes que six manches dans une saison potentielle de 23 courses.

La dernière saga entre la paire a tourné autour des ailes arrière. Mercedes n’aime pas la souplesse de l’aileron arrière de la RB16B, tandis que Red Bull a pointé du doigt l’aileron avant de Mercedes.

De nouveaux tests seront introduits à partir du Grand Prix de France alors que la FIA cherche à ramener un peu de stabilité sur les ailes arrière, mais cela a créé une ouverture pour des discussions de protestation à Bakou.

Red Bull avait déclaré avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan qu’ils ne modifieraient pas leur aileron arrière, mais comme l’a rapporté Motorsport.com, il semble qu’ils l’aient fait.

Leur rapport indique que Red Bull “a choisi de se présenter à Bakou avec une nouvelle aile intérimaire en forme de cuillère qui a agi de manière beaucoup plus normale et a aidé à éviter toute controverse”.

Cependant, alors que Motorsport.com confirme que l’aileron arrière a bien fait son apparition, ils déclarent qu’il n’a pas été utilisé par Red Bull lors d’une session “compétitive”.

On s’attend à ce que l’aileron arrière réapparaisse au Grand Prix de Belgique en août.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, son équipe déciderait de protester ou non contre Red Bull une fois l’événement terminé.

“Je pense que la saga flexi-wing commence à ennuyer tout le monde, y compris moi-même”, a-t-il déclaré à Autosport avant la course.

“Je suppose que nous verrons. Je ne sais pas ce qu’il y avait sur leur voiture et ce qu’ils vont avoir [for the race]. Je pense que c’est ensuite à décider.

Rien n’indique encore que Mercedes envisage de donner suite à une quelconque manifestation.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !