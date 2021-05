Red Bull admet que la défaite de Monaco n’est pas une option

Christian Horner admet que Red Bull ne peut pas se permettre d’être battu par Mercedes à Monaco s’il veut rester en contact avec ses principaux rivaux.

Un écart de 29 points s’est ouvert en faveur de Mercedes seulement quatre courses dans la saison – une marge que Red Bull ne peut pas permettre de croître dans le championnat du monde des constructeurs s’ils veulent maintenir des espoirs réalistes de titre.

Monaco semble offrir l’une des meilleures chances de Red Bull contre Mercedes, même si Max Verstappen n’a pas le meilleur record là-bas – sa meilleure place était quatrième en 2019, quand il a chassé le vainqueur Lewis Hamilton pendant une grande partie de la course, mais a été rétrogradé du deuxième en raison. à une pénalité de cinq secondes encourue pour une sortie non sécurisée des stands.

Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, souligne les preuves de la dernière course, le Grand Prix d’Espagne, expliquant pourquoi Verstappen et Sergio Perez ont de fortes chances à Monaco – en particulier le dernier secteur sinueux de Barcelone qui présente des défis similaires au circuit urbain. en Principauté.

«Le secteur 3 donne parfois une bonne idée de la façon dont la voiture pourrait être à Monaco, où nous espérons être compétitifs», a déclaré Horner.

«Je pense qu’à chaque Grand Prix de cette année, sauf à Bahreïn, il y a eu moins d’un dixième de seconde entre nous et la pole position.

«Cela a été extrêmement serré et nous devons nous assurer de battre Mercedes à Monte Carlo. Mais nous savons que ce sera incroyablement difficile.

Bien que Red Bull se soit considérablement intensifié cette année, ils sont toujours 3-1 à Mercedes en termes de victoires en course – et en particulier de Verstappen à Hamilton, le duo ayant occupé les deux premières positions à chaque fois.

Les voitures ont été étroitement égalées en termes de rythme de qualification, mais les sept fois champions du monde consécutifs ont eu l’avantage le dimanche, notamment avec une stratégie supérieure à Bahreïn et en Espagne.

«Je pense que la Mercedes, nous l’avons vue depuis Bahreïn, je pense que leur rythme de course a été meilleur que le nôtre à chaque Grand Prix que nous avons vu jusqu’à présent, et je pense que leur [tyre] la dégradation a été meilleure que la nôtre », a ajouté Horner.

«Nous connaissions les deux derniers circuits [Spain and Portugal] joueraient avec leurs forces, ils l’ont fait, mais nous sommes beaucoup plus proches que nous ne l’avons été et je pense que si nous pouvons trouver un rythme de course plus rapide, il reste très serré entre les deux voitures.

