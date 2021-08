Red Bull admet qu’il n’est “pas fier” de la victoire de la Belgique

in

Le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que la Belgique 2021 ne figurerait pas sur leur liste de victoires en Formule 1.

Après avoir arraché la pole à George Russell dans les phases finales de la Q3 à Spa-Francorchamps, Max Verstappen savait que son exploit était important, mais il n’aurait sûrement pas pu prédire à quel point il deviendrait important plus tard.

Le temps avait été changeant au cours des deux premiers jours en Belgique, mais le jour de la course, les fortes averses ont fait place à des pluies persistantes et à des conditions ternes et sombres.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, s’est écrasé sur le chemin de la grille, soulignant à quel point les conditions étaient dangereuses, et il a naturellement été décidé plus tard que la course commencerait derrière la voiture de sécurité.

Après un tour de formation cependant, la piste a été jugée trop humide pour la course, et c’était de retour aux stands pour ce qui serait un très long retard.

Quelques heures se sont écoulées pendant que la FIA attendait une pause météo, mais il s’est avéré que ces conditions au départ de la course initialement prévu étaient en fait les meilleures de la journée.

La pluie ne ferait que s’alourdir, tandis que le brouillard s’installait alors que la visibilité devenait inexistante.

Les pilotes seraient reconduits sur le circuit derrière la Safety Car pendant deux tours, créant un classement de course, à quel point il était de retour aux stands, la course étant abandonnée peu de temps après.

Cela signifiait la victoire pour Verstappen, et 12,5 points puisque la moitié des points ont été attribués au top 10, bien que Marko ait déclaré que ce n’était pas une victoire qui apporte une source de fierté à Red Bull.

Et pour l’avenir, il espère qu’une meilleure solution pourra être trouvée pour décider d’un résultat de course dans de telles circonstances.

“Nous ne sommes pas fiers de cette victoire”, a-t-il déclaré à Sky.

« Je pense que les organisateurs et les responsables ont tout essayé pour faire passer la course sur la ligne afin que les obligations soient remplies avec cette solution compromise.

« Il y avait beaucoup d’incertitudes, ‘Est-ce que ça va commencer, est-ce que ça ne va pas commencer ?’ Ce n’était pas une journée de course agréable et ils devraient trouver quelque chose de mieux pour l’avenir.

C’est dommage que le mauvais temps nous ait empêché de faire une vraie course. C’est P1, mais les vrais gagnants sont tous les fans qui sont restés sur la piste sous la pluie toute la journée 🖤💛❤️ Incroyable 🙌 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/3bJcoBrJK7 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 29 août 2021

Alors que les conditions continuaient de se détériorer, la question s’est posée de la possibilité d’organiser la course lundi, ce que la FIA a ensuite décidé de confirmer aurait été impossible.

Mais Marko a estimé que cela aurait pu être une solution, et sinon, il ne comprend pas pourquoi la course a boité pendant des heures avant son annulation, plutôt que la décision prise au départ.

« Si les conditions sont si mauvaises, vous auriez pu le faire dès le départ [rather] que d’attendre trois ou quatre heures », a-t-il déclaré.

« Ou vous pourriez reporter la course à demain. Cela aurait également été une possibilité. »