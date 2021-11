Red Bull alerte également la FIA de l’aile arrière flexible de Mercedes à Sao Paulo

Même avant l’infraction au DRS de Lewis Hamilton à Sao Paulo, une autre dispute sur les ailes flexibles se préparait entre Red Bull et Mercedes.

Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille du Grand Prix de Sao Paulo après avoir pris un cinquième moteur à combustion interne pour la saison, bien que cela ne soit que le début du drame.

La démonstration de qualification dominante de Hamilton a été suivie par le DRS britannique qui n’a pas satisfait le délégué technique principal de la FIA, Jo Bauer, bien qu’une décision finale ait été ajournée au lendemain, et avant cela, Red Bull avait soulevé une préoccupation totalement distincte.

Plus tôt dans la saison, Mercedes et Red Bull ont été pris d’assaut au sujet des ailerons arrière, une bataille technique déclenchée par les plaintes de Mercedes concernant la flexibilité de l’aileron arrière de la Red Bull RB16B.

Une enquête complexe a suivi, qui a abouti à la publication de nouvelles réglementations pour raffermir les ailes arrière, même celles qui ont provoqué une certaine frustration de la part de diverses équipes.

Le problème semblait s’être apaisé, jusqu’à présent… selon Auto Motor und Sport, Red Bull a ravivé le débat sur le flexi-wing à Sao Paulo.

Peguei o Max conferindo comme asas ao final do Qualy. pic.twitter.com/QY8gr66ujO – Frederico Monteiro (@frd182) 12 novembre 2021

AMuS déclare : « Le désavantage en matière de vitesse de pointe conduit Red Bull depuis la pause estivale. Encore et encore, il y avait de nouvelles théories sur les raisons pour lesquelles les Silver Arrows s’envolaient du RB16B dans les lignes droites. Aujourd’hui, Red Bull pense avoir enfin trouvé ce qu’il cherchait.

« Selon Red Bull, le volet d’aile arrière de la Mercedes se replie vers l’arrière à partir d’une vitesse de 260 km/h. »

Auto Motor und Sport cite également Christian Horner, directeur de Red Bull, accusant Mercedes de « faire la même chose dont nous étions accusés jusqu’à avant la course à Bakou ».

« Une heure avant le début des qualifications, le directeur technique de Red Bull Adrian Newey et l’ingénieur en chef Paul Monaghan sont entrés dans les bureaux de la FIA avec une montagne de papiers et de vidéos », ajoute le rapport.

Red Bull avait voulu donner à ses rivaux du titre « la chance d’y mettre un terme ».

Cependant, le rapport affirme que Red Bull peut s’épargner la peine d’une protestation, puisque la FIA a inspecté l’aileron arrière du W12 de Hamilton et a découvert son propre problème de volet DRS et l’écart entre les éléments supérieur et inférieur lorsqu’il était ouvert.