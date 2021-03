‘Red Bull au même niveau, peut-être même plus rapide que Mercedes’

Selon Franz Tost, Red Bull et Mercedes sont au même niveau, avec l’équipe de Christian Horner peut-être «encore plus rapide».

Il y a beaucoup de discussions à l’approche de la première séance de qualification de la saison pour savoir qui est le favori parmi les deux meilleurs de l’année dernière.

Mercedes était, bien sûr, complètement dominante l’année dernière, mais jusqu’à présent, c’est Red Bull en essais et en pratique qui a ouvert la voie, Max Verstappen prenant la P1 lors des trois séances d’essais à Bahreïn.

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Tost, est satisfait de la performance de sa propre équipe, mais comprend que beaucoup de ce qu’ils peuvent accomplir dépend des progrès de leurs concurrents.

Comme cité par ., il a déclaré: «Nous nous sommes améliorés dans tous les domaines, mais vous ne devez pas oublier nos concurrents également. Si vous regardez la McLaren, ils ont le groupe motopropulseur Mercedes, ils sont très puissants.

«Pour moi, actuellement Red Bull et Mercedes sont au même niveau, peut-être que Red Bull est encore plus rapide.

«Ensuite, je vois McLaren arriver, et nous voyons alors ce qui se passe avec Ferrari. Mais nous sommes proches de Ferrari et des autres. »

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Tost a été très impressionné par les performances du nouveau groupe motopropulseur Honda en particulier, surtout par rapport à l’année dernière.

Cependant, son rythme réel par rapport aux autres équipes ne sera pas vraiment découvert avant que les équipes ne reviennent en piste samedi soir pour les qualifications.

Tost a déclaré: «Je dois dire que Honda a fait un travail fantastique à Sakura, car cette nouvelle unité motrice est beaucoup plus puissante et plus maniable. [than] c’était du passé.

«Nous verrons en qualifications et aussi en course, je pense, que Honda est vraiment très, très proche de Mercedes.

«Je ne peux que dire merci aux ingénieurs japonais car ils ont fait un travail fantastique.»

Pour AlphaTauri eux-mêmes, ils ont également bien semblé au cours du week-end jusqu’à présent, Yuki Tsunoda effectuant des tours impressionnants tandis que Pierre Gasly a pris la P3 en FP3.

Tost a bon espoir de pouvoir utiliser leurs performances en qualifications pour tirer le meilleur parti de la voiture.

«Notre performance est conforme aux attentes», a-t-il déclaré. «Si tout se passe bien avec les deux voitures [we can be] au troisième trimestre.

«Mais le milieu de terrain est très serré et c’est des centièmes de seconde. Vous pouvez être huitième, mais vous pouvez aussi être 15e. Et j’espère personnellement que nous pourrons y parvenir et que les deux voitures seront terminées en Q3 et que nous marquerons des points dimanche.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.