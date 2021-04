Red Bull “ aurait dû retirer plus de points à Mercedes ”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a estimé que son équipe aurait dû prendre «beaucoup plus de points» à Mercedes à Imola.

Ils ont raté de peu la victoire à Bahreïn, avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui a remporté le premier match de la saison, mais c’est Max Verstappen qui a remporté la victoire au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Son coéquipier Sergio Perez, qui s’est qualifié deuxième, n’a pas eu autant de bonne journée, subissant une pénalité de 10 secondes pour dépassement lors d’un incident de voiture de sécurité, mais malgré cela, il est quand même sorti après le drapeau rouge en P4.

Une vrille sur le tour 38 s’est avérée très coûteuse, cependant, car il est allé large et a filé à la chicane de Villeneuve, et cela l’a vu tomber en P14, et il a finalement amené la voiture sur la ligne en P12.

S’exprimant après la course, Horner a déclaré: «Il a passé un si bon samedi, la course ne s’est tout simplement pas déroulée dans sa direction cet après-midi. [He made] quelques petites erreurs, en particulier le spin derrière la Ferrari, je pense que c’était Carlos, si difficile pour lui parce que nous aurions dû prendre beaucoup plus de points sur Mercedes aujourd’hui, mais bon rythme en course et il y a encore un long, long marche à suivre.”

Peut-être heureusement pour Red Bull, l’arrivée sans point de Perez n’a pas été trop punie par Mercedes, étant donné que Valtteri Bottas s’est écrasé hors de la course de manière controversée.

La victoire en fin de journée a été la plus importante pour l’équipe de Horner, surtout compte tenu des circonstances difficiles dans lesquelles ils ont raté une P1 à Bahreïn.

Horner a ajouté: «Il est toujours difficile de perdre une course comme nous l’avons fait à Bahreïn où c’est si marginal et donc de venir ici. [and] obtenir cette victoire [is great].

«Il n’y a qu’un seul point entre les deux pilotes. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce championnat, mais c’est de loin le meilleur départ que nous ayons eu depuis plusieurs années maintenant, donc nous voulons juste continuer à construire l’élan.

«C’est fantastique pour Honda, leur première victoire depuis Senna en 91, je pense, ici, donc nous voulons juste créer cet élan et nous devons le faire tout au long de l’année.»

La victoire de Verstappen, à partir du moment où Hamilton s’est écrasé, n’a jamais semblé mettre en doute, mais il y a eu un moment où il a presque perdu le contrôle alors que les voitures se préparaient à repartir après le drapeau rouge.

«Je pense que c’est ce qu’ils appellent un slapper de char», a dit Horner en riant. «Une très belle performance de Max aujourd’hui.

«Des conditions difficiles pour tout le monde, à part ce petit vacillement là-bas, c’était la seule erreur qu’il a commise tout l’après-midi, tellement méritait cette victoire.

