Red Bull « aurait pu tourner en rond autour » de Mercedes au Mexique

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a levé les mains et a admis que Red Bull était confortablement la meilleure équipe lors du GP du Mexique.

Red Bull a signé après les entraînements au Mexique avec un tampon confortable sur Mercedes, mais c’est la formation allemande qui a réclamé un lock-out de choc au premier rang, dirigé par Valtteri Bottas.

Mais Max Verstappen réparerait les dégâts pour Red Bull au début, prenant la tête et ne regardant jamais en arrière, laissant son rival pour le titre Lewis Hamilton incapable de trouver une réponse alors que Verstappen remportait une victoire confortable.

Pour Bottas de l’autre côté du garage Mercedes, ce fut un désastre après avoir été piqué au virage 1 à la suite d’un coup de coude de Daniel Ricciardo de McLaren, P15 prouvant sa position finale ultime.

Verstappen mène désormais Hamilton de 19 points au classement des pilotes, et Wolff n’était pas sur le point de défendre Mercedes, admettant plutôt que Red Bull était juste à un tout autre niveau.

« Vous devez féliciter Red Bull parce que le rythme était juste à un autre niveau », a déclaré Wolff à Sky F1.

« Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course même si nous étions restés en tête dans le premier virage, car ils auraient pu tourner autour de nous autour des arrêts aux stands.

« Donc, à la fin, je pense que pour le championnat de Lewis, il s’agissait de limiter les dégâts, car pour le Valtteri des constructeurs, la rotation au virage 1 était tout simplement très douloureuse. »

Verstappen s’est frayé un chemin à l’extérieur de Bottas dans le premier virage, alors demandé si autant d’espace aurait dû être accordé au Néerlandais, Wolff a répondu : ouvrir la mer pour que Max vienne à l’extérieur.

« Et même ainsi, le tête-à-queue après, puis la perte totale de points avec la voiture de Valtteri alors qu’il aurait pu y avoir une troisième ou une quatrième place, est pour le moins agaçant.

🏆 @Max33Verstappen devient le premier triple vainqueur au Mexique ! 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/8AiyZKzamY – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Bottas a au moins réalisé le tour le plus rapide de la course, refusant cet honneur à Verstappen et gardant Mercedes en tête du classement des constructeurs d’un point.

Cependant, cela était de peu de consolation pour Wolff.

« Oui, cela ne me console pas vraiment à ce stade », a-t-il déclaré.

« Vous voyez que pour un seul tour, nous avons le rythme dans la voiture, ou du moins pour prendre le tour le plus rapide à Max, mais dans l’ensemble, c’est quand même une journée à oublier pour nous. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le rythme était si radicalement revenu en faveur de Red Bull le jour de la course, Wolff a répondu : « Je ne sais pas ce qu’ils ont fait de mal hier. [in] qualifications et ce qui nous a été favorable, mais c’est le rythme que nous avons vu vendredi.

« Pire que ce que nous avions espéré, mais il faut le prendre au menton.

« Nous devons regarder les points positifs, tout d’abord Lewis a fait une course brillante avec l’équipement qu’on lui a donné, pour vraiment conserver le chemin qu’il a fait jusqu’à la P2.

« Parce que Checo était rapide vendredi, c’est donc vraiment le moment fort pour moi aujourd’hui.

« Maintenant, il ne s’agit que de se relever, il ne reste plus qu’une semaine. »

Wolff fait référence au Grand Prix de Sao Paulo le week-end prochain sur une piste d’Interlagos où Verstappen a été victorieux lors de la dernière visite en 2019.

Par conséquent, Wolff cherche désespérément à « casser le modèle » et à assurer le retour de Mercedes au sommet.

« J’espère que nous pourrons briser le schéma parce que c’était une piste Red Bull, mais nous allons tout donner et essayer de nous battre », a déclaré Wolff à propos des chances de Mercedes au Brésil.

« Il y a encore trois [rounds] puis venir.