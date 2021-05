Red Bull “compétitif” malgré le neuvième en pratique

Max Verstappen était satisfait de la performance de son Red Bull alors qu’il n’avait réalisé que le neuvième temps le plus rapide aux essais.

«Nous semblons assez compétitifs», a déclaré Verstappen, qui est à huit points du leader du championnat Lewis Hamilton avant la course de ce week-end.

«Notre compétitivité demain sera toujours un point d’interrogation», a poursuivi Verstappen, «mais de notre côté, nous sommes plutôt heureux.

«Bien sûr, vous voulez toujours vous améliorer et vous voulez faire mieux. Mais il ne se passait rien de bizarre aujourd’hui, alors nous devons simplement nous assurer que demain nous serons là-haut.

Verstappen a terminé la journée au neuvième rang après avoir perdu du temps au virage 10 reprofilé lors de sa simulation de qualification sur pneus tendres. «J’étais juste un peu large au virage 10, alors nous nous sommes mis dans la terre», a-t-il expliqué. «Mais dans l’ensemble, je pense que nous avons eu une assez bonne journée.

«La voiture semble assez compétitive donc j’ai hâte à demain d’essayer de m’améliorer un peu plus. Mais rien de choquant aujourd’hui.

Malgré son retard, Verstappen était le plus rapide des deux pilotes Red Bull, Sergio Perez signant le 10e temps le plus rapide. Il a décrit sa journée comme «délicate» et a déclaré qu’il devait améliorer son rythme sur un tour.

“Ces jours-ci, avec la pratique limitée que nous avons, nous avons eu quelques retards dans les deux séances et cela signifie que nous nous précipitions un peu dans le trafic et des choses comme ça”, a raconté Perez. «Beaucoup de choses à comprendre et à trouver ce soir, surtout sur un tour.

«Le rythme à long terme semble plus fort. Mais nous devons travailler et voir ce que nous pouvons prendre pour les qualifications étant donné à quel point c’est important ici.

