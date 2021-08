Red Bull confirmera les alignements 2022 à Spa ou à Zandvoort

in

Helmut Marko a déclaré que les alignements 2022 pour Red Bull et AlphaTauri seront définis au moment du GP de Belgique ou des Pays-Bas.

En tant que responsable du programme de pilotes Red Bull, Marko est connu pour avoir une séquence impitoyable, et la prochaine décision majeure vient alors que Red Bull décide quels pilotes ils veulent pour 2022, et qui ils placeront dans l’équipe sœur AlphaTauri.

La composition d’AlphaTauri semble plus simple avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda qui devraient être retenus pour 2022, mais comme c’est le cas depuis plusieurs années, des points d’interrogation entourent le deuxième siège Red Bull.

Sergio Perez a été recruté pour fournir de meilleurs résultats en course après que Gasly et Alex Albon aient eu du mal aux côtés de Max Verstappen, et bien qu’il y ait eu des hauts pour Perez, y compris une victoire à Bakou, l’opinion générale est qu’il doit faire mieux.

Des gens comme Valtteri Bottas, George Russell et Gasly ont été crédités d’une chance de conduire pour Red Bull en 2022, et Marko a confirmé qu’il y avait d’autres options disponibles pour Perez.

Une décision finale devrait ensuite être prise lors du prochain Grand Prix de Belgique ou de la manche suivante aux Pays-Bas.

“Ce que je peux vous dire, c’est qu’il existe certaines options, nous les envisageons, mais je ne veux pas citer de noms”, a déclaré Marko, cité par thejudge13.com.

« La première intention serait de continuer avec les quatre pilotes que nous avons. Pour l’annonce, ce sera probablement à Spa ou à Zandvoort si nous prenons du retard.

“Ce qui est déjà certain, c’est que nous annoncerons nos quatre pilotes, à la fois pour AlphaTauri et Red Bull.”

Les jours de course ont été la partie la plus forte de Perez lors des week-ends de course, mais il a néanmoins régulièrement rencontré un important déficit par rapport à Verstappen.

Et c’est une tendance qui, selon Marko, frustre le Mexicain, alors qu’elle n’est pas non plus très bien avec Red Bull.

« Il y a un écart avec Max et il [Perez] n’en est pas content. Nous [Red Bull] s’attendrait également à ce qu’il soit plus proche ou plus constant après tant de courses », a expliqué Marko.

« Il a essayé de trouver sa propre configuration au lieu d’utiliser celle de Max, et c’est peut-être la meilleure chose à faire pour un pilote.

« Vous ne pouvez pas être trop proche des paramètres de Max. Max s’en fiche quand sa F1 survire dans les virages rapides. Mais tous nos seconds pilotes ont eu des problèmes avec ça.

« Perez a vécu la même chose. Il a essayé son set-up mais ça n’a pas marché, c’est un vrai casse-tête.