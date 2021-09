Red Bull craignait que Bottas ne soutienne Max Verstappen dans Lewis Hamilton

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il n’y avait aucune crainte de perdre la victoire contre Valtteri Bottas, mais prévoyait un jeu d’équipe chez Mercedes.

Max Verstappen a pleinement profité de sa pole position au Grand Prix des Pays-Bas, menant au virage 1 et gardant Hamilton hors de portée du DRS.

Une fois que ce duo de tête s’est arrêté, cela signifiait que Bottas dans l’autre Mercedes prenait le relais, lui offrant l’opportunité de maintenir Verstappen alors que le Néerlandais cherchait à regagner la P1.

Avec Hamilton à ses trousses, le danger était présent pour Red Bull, mais Verstappen a rapidement éliminé le Finlandais et s’est dirigé vers la victoire.

En fin de compte, tout était fait pour paraître plutôt simple, mais Red Bull était certainement inquiet.

“Une course comme celle-ci n’est jamais facile, le plus important était de prendre le départ”, a déclaré Horner à Sky F1.

“Et puis nous savions qu’avec les options stratégiques dont disposait Mercedes, ils allaient se séparer, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

“Donc, la partie la plus importante de la course pour nous était que Max fasse ce dépassement sur Valtteri, et il l’a fait rapidement, puis après cela nous avons juste pu couvrir Lewis, mais une course impeccable de sa part [Verstappen] aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui, je n’ai jamais vu une telle réaction de toute ma carrière envers un pilote.

«Ce qui nous inquiétait le plus, c’était que Valtteri le soutenait, puis Lewis se faisait couper les deux.

« C’est pourquoi il était crucial de passer très vite. »

Horner a été vu en train de parler rapidement avec le directeur de Mercedes, Toto Wolff, après la course, et Horner a félicité leurs rivaux pour ce qu’il a appelé une course «équitable» entre eux.

« Je pense que c’était une bonne course, c’était une course juste, c’est une compétition difficile, il n’y a rien. Nous nous battons pour des dixièmes de seconde à chaque tour », a déclaré Horner.

“L’entrée était vraiment critique dans la voie des stands parce qu’elle est si courte, et je dois dire que Mercedes a été juste, déplaçant leurs tuyaux pour que nous puissions courir dans la boîte.”

ÉQUIPE RADIO : PER : « Allons-y ! Qui est le suivant!?” La voiture #11 est à l’affût ! 🤺#F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/37puh3sisb – Motorsport.com (@Motorsport) 5 septembre 2021

Sergio Perez dans l’autre Red Bull a été élu Pilote du jour, étant passé d’un départ dans la voie des stands à une 8e place.

Cela comprenait également un arrêt au stand supplémentaire après avoir crevé son train de pneus durs, donc Horner a tenu à féliciter son pilote pour avoir ajouté quatre points essentiels au décompte de leurs constructeurs.

« Il a fait une excellente course aujourd’hui », a déclaré Horner à propos de la performance de Perez.

« Il avait un énorme plat qui [meant] nous avons dû le stopper pour des raisons de sécurité, il était donc dans une position encore plus difficile à ce moment-là.

“Mais les passes qu’il a faites, les progrès qu’il a réalisés sur le terrain, des points vraiment importants pour nous aujourd’hui et excellents pour sa confiance après un samedi très difficile.”

Alors que Mercedes a étendu son avance chez les constructeurs à sept points sur Red Bull, Verstappen a repris la tête du championnat des pilotes avec sa victoire dominante devant le public local.

Mais Horner s’attend à ce que la saison oscille entre Red Bull et Mercedes jusqu’à la dernière manche à Abu Dhabi.

“Je pense que Monza, les deux prochaines courses, je dirais, retournent vers les bastions de Mercedes”, a admis Horner.

« Monza et Sochi sont deux pistes sur lesquelles nous nous attendions à ce qu’elles aient le dessus, et puis il y a des pistes après cela qui nous reviennent davantage.

“Je pense donc que ça va être très serré, et je pense que ce championnat semble aller jusqu’à Abu Dhabi.”