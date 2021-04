Red Bull craint d’être entraîné dans la guerre de développement de 2021

Si Mercedes et Red Bull sont toujours aussi équitables d’ici l’été, Helmut Marko craint les conséquences possibles pour 2022.

Dans la dernière saison avec cette génération de voitures de Formule 1, Red Bull et Mercedes devraient clôturer l’époque en beauté.

Deux courses en 2021 et Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen remportent chacun une victoire avec très peu de séparation du duo à la fois en termes de rythme et de classement des pilotes.

P2 à Imola et le point bonus du tour le plus rapide signifie que Hamilton mène Verstappen d’un seul point avant le Grand Prix du Portugal.

Mais alors que Red Bull est ravi d’être enfin de retour dans la course au titre, cela risque d’avoir un prix si eux et Mercedes restent au coude à coude plus profondément dans la saison.

Les équipes devront bientôt transférer leurs ressources vers la nouvelle réglementation 2022, d’autant plus que, pour la première fois, elles opèrent sous un plafond budgétaire cette saison.

Mais Marko, responsable du programme des pilotes de Red Bull, a déclaré que ni son équipe ni Mercedes ne céderaient volontiers à l’autre et se concentreraient sur 2022 si le titre restait là pour l’un ou l’autre cette saison.

«Nous avons besoin de cette euphorie, mais aussi de la passion et de l’enthousiasme», a-t-il déclaré à Servus TV.

«Il reste 19 courses à disputer [21 based on the current calendar], et nous devons tout donner.

«Le problème se posera avant la pause estivale, lorsque, théoriquement, les capacités seront ensuite affectées au nouveau développement de la voiture 2022.

«La seule chose est que si nous restons tous les deux si proches l’un de l’autre, je pense que ni Mercedes ni nous – et certainement pas nous – ne reculerons nulle part dans le développement.

Hamilton a pris la pole pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola mais a perdu la tête contre Verstappen au départ de la course. Il perdrait plus tard la chance de défier Verstappen pour la victoire quand il a glissé dans le gravier tout en essayant de doubler George Russell.

Mais le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, estime que quelques courses supplémentaires sont nécessaires pour vraiment comprendre où Red Bull et Mercedes représentent tous deux la performance.

«Je pense que nous avons maintenant eu un échantillon de deux courses et j’ai toujours dit qu’il faudrait environ quatre courses pour voir un reflet fidèle des positions compétitives de chacune des équipes», a-t-il déclaré.

«Nous commençons à voir un schéma très, très serré entre les voitures, Lewis et Max. Et c’est pour le moment, des gains marginaux ici et là.

«Nous voyons qu’ils ont une très bonne portée et une très bonne dégradation. Mais définitivement ça [the Imola weekend] cimente le rythme que nous avions à la fois lors du test de Bahreïn et de la course de Bahreïn.

«Et j’espère égoïstement pour nous, mais aussi je pense que pour la Formule 1, ils réclament une grande rivalité entre ces deux pilotes. Le sport en bénéficiera. »

