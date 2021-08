Red Bull crée des fissures mais Mercedes tient bon

in

Malgré le retour d’une concurrence féroce, c’est le nom familier de Mercedes en tête à la mi-temps en 2021 – mais Red Bull a exposé des fissures.

La Formule 1 n’a jamais vu une force dominante comme Mercedes auparavant, les Black Arrows recherchant un huitième titre de pilotes et de constructeurs d’affilée.

Mais la campagne 2021 a créé un barrage routier important sous la forme de Red Bull, offrant à Mercedes quelque chose qu’ils n’ont pas connu depuis 2017, c’est-à-dire un rival pour le titre.

Red Bull a signalé son intention lors de la dernière manche de 2020, remportant confortablement le Grand Prix d’Abou Dhabi, même si beaucoup étaient sceptiques quant à son importance pour la saison suivante.

Il s’est avéré que c’était en effet un signe de ce qui allait arriver, 2021 offrant jusqu’à présent un échange passionnant entre Mercedes et Red Bull pour les championnats des pilotes et des constructeurs.

Pour Mercedes, ce fut un bon départ alors que Lewis Hamilton a résisté au rapide Max Verstappen lors de l’ouverture de Bahreïn, ce qui a montré que Mercedes n’était pas sur le point d’être prise par surprise avec l’émergence de Red Bull.

Ce fut une rare victoire d’outsider pour l’équipe allemande avec les réglementations aérodynamiques mises à jour qui nuisaient clairement au W12. Mais lorsque trois victoires sur quatre sont arrivées de Hamilton pour commencer la saison, il semblait que Mercedes avait résisté à la tempête.

Cependant, à partir de là, nous avons commencé à voir les fissures dans le jeu télévisé de Mercedes.

Sur la bonne voie, leur fortune a basculé avec une série de quatre victoires, passant de cinq Verstappen catapultés au sommet du classement, tandis que Red Bull a établi sa domination chez les constructeurs pour faire bonne mesure.

Mais en plus de cela, le patron de Mercedes, Toto Wolff, devenait également énervé, entraîné à plusieurs reprises dans une guerre des mots avec son homologue Red Bull Christian Horner, tensions exacerbées par toute la saga des ailes flexibles que Mercedes a lancée.

“Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra”, a déclaré Wolff lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, une course remportée par Sergio Perez de Red Bull.

“Il s’agit d’être percutant – c’est facile d’être percutant quand vous êtes au sommet de la feuille de temps, mais il devrait être un peu plus modeste je pense.”

Wolff a depuis admis qu’il était “déclenché” à ce stade, mais a juré d’ignorer le “bruit” de Red Bull dans la seconde moitié de la saison.

Bien sûr, ce bruit a considérablement augmenté à Silverstone, et encore une fois, Mercedes a été attirée.

Peut-être qu’à cette occasion, c’était plus compréhensible, avec Wolff sautant à la défense de Hamilton après des remarques cinglantes de Red Bull à la suite de cet accident controversé entre Hamilton et Verstappen qui a éliminé ce dernier au premier tour.

On peut dire que Red Bull en est sorti en ressemblant aux méchants, ce qui expliquerait pourquoi ils étaient plus politiquement corrects lorsque Verstappen a été à nouveau éliminé par l’autre Mercedes de Valtteri Bottas deux semaines plus tard, cette fois dans le virage 1 du Grand Prix de Hongrie. .

Mais le lobbying mis à part, Mercedes s’était, bien que controversé, s’est rétabli au sommet du classement des pilotes et des constructeurs au cours de ces deux manches.

Pour leur défense, cependant, tout n’était pas une question de circonstances – il était clair que le package de mise à niveau qu’ils avaient apporté à Silverstone avait effectivement amélioré les performances.

Néanmoins, très peu de gens se seraient attendus à ce que Mercedes soit le leader avant la pause estivale, mais maintenant ils le sont, la clé lors du retour sur la piste est de rester concentré sur la course plutôt que de parler.

Mercedes contre Red Bull :

Nous savons que Mercedes ne prévoit pas de mettre à niveau davantage son W12, Wolff confirmant que les travaux aérodynamiques ont été conclus “il y a longtemps”, mais Red Bull n’est pas encore prêt à appeler le temps pour modifier son RB16B.

“C’est téméraire d’abandonner un championnat et de ne plus développer la voiture”, a déclaré Horner à l’Evening Standard.

« C’est un exercice d’équilibre. Cela peut signifier plus d’heures, jongler, travailler dur, mais c’est la Formule 1 et c’est la compétition.

La question est de savoir si Red Bull peut trouver les quelques dixièmes nécessaires pour ramener Mercedes ?

S’ils le font, alors la seconde moitié de 2021 pourrait être une série de courses très délicate pour Mercedes si aucune mise à niveau n’est prévue, et il convient de rappeler que Red Bull a l’habitude de se montrer fort plus tard dans la saison.

Et donc, malgré les événements de Silverstone et de la Hongrie, les vacances d’été de la Formule 1 créent la chance de voir la situation dans son ensemble, et semblent donc redonner l’élan à Red Bull, ce qui signifie que Mercedes ne peut pas se permettre de craquer à nouveau en s’énervant avec le politique.

Il serait également sage pour eux de prendre une décision rapide sur leur composition 2022.

Valtteri Bottas et George Russell sont les prétendants, tous deux gardant un visage courageux malgré la pression, mais une fois cet appel passé, nous pourrions voir Bottas retrouver sa meilleure forme – quelque chose qui est crucial pour Mercedes dans la bataille des constructeurs.

S’ils donnent le feu vert à Russell, Bottas n’est pas exactement le personnage qui abandonnerait ses efforts sachant qu’il se dirige vers la porte de sortie, donc couper le bavardage dans ce département ne peut être qu’un avantage pour Mercedes.

Étouffez les discussions et Mercedes doit plutôt se concentrer sur ce qu’elle a fait de mieux depuis 2014 : dominer sur la piste.