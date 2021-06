Red Bull : Dan Fallows va rejoindre Aston Martin

25/06/2021 Le à 15:00 CEST Le joueur australien Ellen Perez, numéro 231 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (4) et 7 (7) -6 (5) dans une heure et cinquante minutes pour Océane dodin, joueuse de tennis française, numéro 114 de la WTA, au tour de qualification de Wimbledon. Suite à ce résultat, nous […] More