Lewis Hamilton a déclaré que Red Bull était « définitivement trop rapide pour nous » après le premier jour d’entraînement pour le Grand Prix de Mexico.

Max Verstappen a donné le ton lors de la deuxième séance d’essais de la course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Il tournait plus de quatre dixièmes de seconde plus vite que la Mercedes la plus rapide, pilotée par Valtteri Bottas, tandis que Hamilton était à une demi-seconde de retard.

Hamilton a déclaré que l’équilibre de sa voiture était bon, mais que le retard au tour par rapport à ses principaux rivaux était évident.

« La voiture se sent généralement bien », a déclaré Hamilton. « Je n’ai pas vraiment eu de problèmes majeurs.

«Je pense que nous lui donnions absolument tout ce que nous avons. C’est juste qu’ils sont juste plus rapides que nous en ce moment.

« Je n’ai pas vraiment de soucis, je me contente de rogner sur nos réglages et d’essayer de les améliorer. Nous manquons d’appui, c’est probablement pourquoi ils ont eu une demi-seconde de différence avec nous.

Bottas a convenu que Red Bull « semble définitivement plus rapide aujourd’hui, au moins sur le seul tour ».

« Ils avaient un rythme très soutenu sur les pneus tendres. Nous devons donc trouver un peu de temps si nous voulons nous battre pour la pole », a-t-il déclaré.

Cependant, il était satisfait des progrès réalisés par Mercedes car les conditions de piste s’amélioraient rapidement sur un circuit très poussiéreux au début des essais.

« Au début de la journée, c’était assez délicat avec la faible adhérence, c’était une piste vraiment poussiéreuse et c’est pourquoi il était assez difficile d’avoir une bonne idée de la façon dont la voiture est réellement. Mais je sentais que ce n’était pas loin de ce que cela devrait être et nous pouvions vraiment affiner pour la deuxième séance d’entraînement et en fait, cela ne semblait pas trop mal.

« Mais il reste encore du temps à trouver car Red Bull semble un peu rapide. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :