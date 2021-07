Red Bull demandera-t-il une révision de la pénalité à Hamilton ? Cinq points de discussion du GP de Hongrie · .

in

Les récriminations d’une course dramatique et controversée à Silverstone pourraient ne pas être terminées avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end. Voici les principaux points de discussion pour la 11e manche de la saison.

Retombées de Silverstone

La collision dramatique entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Silverstone a provoqué une querelle continue entre Mercedes et Red Bull. Le directeur technique en chef de Mercedes, James Allison, a fait valoir que la pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton était trop sévère, malgré le fait qu’il était toujours en mesure de gagner la course, soulignant que sa décision était conforme aux directives de dépassement de la FIA.

Pendant ce temps, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la pénalité était “subalterne” par rapport à l’effet qu’elle avait eu sur la course et la voiture de Verstappen. L’équipe a indiqué qu’elle pourrait demander à la FIA de revoir la pénalité de Hamilton mais rien n’en est encore sorti. Ils ont jusqu’à deux semaines après le classement final pour procéder – ils peuvent donc attendre le week-end de course à venir pour perturber au maximum leurs rivaux.

Quoi qu’il en soit, Red Bull a déclaré que le crash leur avait coûté 1,3 million de livres sterling (1,8 million de dollars), une part importante de leur budget sous le plafond de 2021. Le coût pour Verstappen dans la lutte pour le titre des pilotes est clair pour tout le monde, son avance n’étant plus que de huit points, ce qui donne à Hamilton une chance évidente de le réviser ce week-end.

L’unité de puissance s’inquiète

Un pilote Red Bull a déjà subi une pénalité de groupe motopropulseur À l’approche de la mi-saison de la saison 2021, plusieurs pilotes sur la grille se sentiront nerveux quant à leurs chances de le terminer sans percevoir de pénalité pour avoir utilisé trop d’éléments du groupe motopropulseur.

Certains l’ont déjà fait, notamment Sergio Perez après son départ dans la voie des stands au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il a reçu une nouvelle unité électronique de commande et un nouveau réservoir d’énergie, tous deux limités à deux par saison.

Tous les pilotes sont à la limite des éléments électroniques de contrôle et de stockage d’énergie, à l’exception de Verstappen, Fernando Alonso, Mick Schumacher et Nicholas Latifi, qui n’en ont utilisé qu’un de chacun jusqu’au Grand Prix de Hongrie. Pour Verstappen, conserver cet avantage sur Hamilton (qui a utilisé les deux) est important – d’autant plus que son coéquipier Perez a désormais également un ensemble supplémentaire à utiliser, après ses remplacements au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Sebastian Vettel et Esteban Ocon ont tous deux pris de nouveaux MGU-K, MGU-H et turbocompresseurs pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui, en tant que troisième de chaque élément, est le dernier qu’ils peuvent affronter pour la saison sans encourir de pénalité. George Russell était également à la limite de trois pour ce moteur à combustion interne, MGU-H et turbocompresseur avant la dernière épreuve.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Nouveaux contrats

Bottas pourrait-il faire partie de l’équipe de Vasseur l’année prochaine ? Alors que Hamilton, Lando Norris et Esteban Ocon ont tous signé de nouveaux contrats pluriannuels avec leurs équipes actuelles cette saison, plusieurs de leurs rivaux font face à un avenir incertain.

Alfa Romeo n’a pas encore confirmé l’un ou l’autre de ses pilotes actuels pour la saison prochaine. Le contrat 2022 de Mick Schumacher est apparemment toujours en cours de règlement avec Ferrari à Haas. Schumacher est probablement en sécurité s’il est heureux de rester dans le siège de l’équipe de retard, mais Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont les juniors de la Ferrari Driver Academy à venir dans les rangs de la Formule 2 – et le finaliste de l’année dernière Callum Ilott se voit toujours offrir suffisamment de premiers essais sessions cette année ne sont pas totalement à exclure.

Mais il y a un autre candidat potentiel pour un siège Alfa Romeo. Valtteri Bottas a été lié à un “atterrissage en douceur” au sein de l’équipe s’il perdait sa Mercedes au profit de George Russell. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a indiqué qu’une annonce serait probablement “en été”.

Qui occuperait le siège vacant de Russell dans ce scénario ? Le pilote de Mercedes de Formule E Nyck de Vries y est lié. Il est resté timide au sujet de la connexion lorsqu’on lui a demandé à l’EPrix de Londres le week-end dernier, mais n’a pas nié que des pourparlers avaient eu lieu.

La forme variable de Ferrari

La forme de Ferrari a été difficile à lire. Les performances de Ferrari ont énormément varié cette saison, des poles à Monaco et Bakou aux deux voitures terminant en dehors des points au Paul Ricard. À la suite de ce dernier, Silverstone n’était pas censé leur convenir, mais Charles Leclerc est arrivé à quelques tours de la victoire.

Que penser de leurs performances de plus en plus impénétrables avant la course de ce week-end, en particulier à la lumière de leur lutte serrée avec McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs ? Les deux pilotes ont minimisé leurs chances sur le Hungaroring. Cependant, un week-end solide pour eux dans le championnat des constructeurs, par rapport à McLaren, pourrait avoir un impact considérable.

Sainz sera particulièrement conscient que son ancienne équipe a connu une baisse de performance au Grand Prix de Hongrie la saison dernière, après un bon début d’année 2020 aux Grands Prix d’Autriche et de Styrie, ne prenant que deux points pour une neuvième place.

L’attente des points de Williams continue

Les départs dans le top 10 ne donnent pas lieu au top 10 car les espoirs de RussellRussell d’obtenir un siège Mercedes pourraient être aidés s’il parvient à traduire l’une de ses excellentes positions de qualification en un classement dans les points.

Russell a atteint la Q3 lors des deux dernières manches, s’alignant huitième pour la séance de qualification de sprint à Silverstone. Cependant, il a trouvé la position impossible à maintenir sur le rythme de la course et a été forcé de sortir du top dix à chaque fois.

Cela fait maintenant deux années complètes depuis le dernier point de F1 de l’équipe, au Grand Prix d’Allemagne 2019. Les chances de Russell ont semblé bonnes ces derniers temps, et le Hungaroring a été l’une de leurs meilleures pistes ces dernières saisons. Au cours de cette terrible campagne de 2019, Russell s’est retrouvé à moins de six centièmes de seconde de traîner le FW42 mal-aimé en Q2 – le genre d’héroïsme que nous en sommes venus à associer à lui.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix de Hongrie ?

Si vous vous rendez en Hongrie pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix de Hongrie ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :