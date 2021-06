Red Bull déplace Tsunoda en Italie pour un nouveau régime d’entraînement difficile · .

Red Bull a déclaré à Yuki Tsunoda lors du week-end du Grand Prix de Monaco qu’il quitterait le Royaume-Uni pour l’Italie afin de mieux l’intégrer à son équipe AlphaTauri.

Tsunoda, qui avait précédemment demandé à déménager de Milton Keynes plus près de la base de son équipe à Faenza, a connu une série de courses mouvementée depuis qu’il a marqué des points lors de ses débuts à Bahreïn.

Il a révélé hier qu’il avait appris son geste pour la première fois deux jours après sa chute lors des deuxièmes essais à Monte-Carlo.

“On m’a dit alors que j’étais à Monaco, c’était samedi, je pense”, a-t-il déclaré. « En gros, quand j’ai chuté en FP2, ce n’était pas une bonne chose et je pense que Red Bull n’était pas content après ça. Et aussi on parlait chez Red Bull, AlphaTauri [that] c’est bien d’avoir un peu [of a] grand changement pour moi parce que je pense que les trois ou quatre dernières courses, je n’ai pas eu de bonnes courses et pour changer quelque chose, il faut une grande différence.

“Ils ont décidé pour moi de déménager en Italie, d’avoir plus de discussions avec les ingénieurs et d’aller à l’usine et d’avoir plus d’opportunités de parler de la voiture. Pour moi, c’est une très bonne décision.

Tsunoda a confirmé qu’il avait déjà demandé à se rapprocher d’AlphaTauri. « En fait, je demandais à Red Bull depuis le début de la saison de déménager éventuellement en Italie, mais ils ont d’abord dit non. Je restais donc à Milton Keynes.

“Mais maintenant, je peux aller en Italie et passer plus de temps avec l’équipe. Donc c’est positif pour moi. Et en général, j’aime plus l’Italie où la nourriture est bonne et le temps est beaucoup plus agréable. Cela signifie donc que tout est positif. J’espère que cela se passera bien, également pour ma performance en course.

Tsunoda a déclaré que Red Bull avait mis en œuvre le changement avec effet immédiat et qu’il s’était rendu directement de Monaco à son nouveau domicile en Italie. Depuis lors, il a suivi un nouveau programme strict de formation et de contact avec l’équipe, supervisé par le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost.

Tsunoda a appris à Monaco qu’il déménagerait en Italie. « Après Monaco, j’ai pris l’avion directement pour Faenza et la majeure partie du plan, toute la journée, était prévue par Franz Tost », a déclaré Tsunoda.

Sa journée a commencé à neuf heures par une séance de gym de deux heures. “Je n’ai jamais eu cette expérience de gym matinale, grosse séance, c’était difficile celle-ci”, a-t-il déclaré. Après cela « 11 [until] 12h30 était une réunion d’ingénierie et un déjeuner et aussi un cours d’anglais parce que mon anglais n’est pas parfait. Donc je pense aussi pour moi que c’était une bonne opportunité d’apprendre l’anglais.

«Et trois à 16h30, encore une réunion d’ingénieurs, 16h30 à 18h encore une autre grande séance de gym. La plupart des choses ont été programmées par Franz.

Tsunoda a admis qu’il trouvait son nouvel emploi du temps difficile. « Je n’ai pas apprécié la semaine dernière, mais c’est comme ça.

« Je pense que les réunions d’ingénieurs, en particulier, permettent une très bonne compréhension de la voiture et c’était une très bonne préparation pour cette semaine. Alors c’était bien.

« Principalement, les séances de gym étaient beaucoup plus longues que d’habitude. J’espère donc que je serai comme un bodybuilder à la fin de l’année, mais nous verrons. »

