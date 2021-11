Red Bull en alerte rouge alors que Hamilton réduit à nouveau l’avance de Verstappen · .

Les rivaux du championnat, Red Bull et Mercedes, s’entendent sur très peu de choses ces jours-ci : les ailes arrière, les groupes motopropulseurs, les limites de la piste, même si le respect des drapeaux jaunes est obligatoire ou facultatif.

Mais les deux ont partagé un point de vue dans la préparation de la première course de F1 sur le circuit international de Losail. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait remarquer que parmi les trois sites restants, qui sont tous en grande partie ou complètement inconnus, le site sinueux du Qatar était celui qui devrait le mieux convenir au châssis de Red Bull.

Dans le même ordre d’idées, Andrew Shovlin, responsable des opérations sur piste de Mercedes, a indiqué que l’équipe s’attendait à de meilleures choses lors des deux manches suivantes sur le nouveau circuit à grande vitesse de la corniche de Djeddah et sur la Yas Marina radicalement rénovée. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, est allé plus loin, prédisant que Losail prouverait son «talon d’Achille». Mais ça ne s’est pas passé comme ça.

Verstappen touché par une pénalité de qualification

Alors que les équipes se familiarisaient avec un tracé conçu pour les motos Moto GP et peaufiné pour la F1, Red Bull s’est rapidement rendu compte que leurs rivaux avaient parfaitement adapté leur W12 pour la piste. À l’entraînement final, Red Bull s’inquiétait toujours de ses ailes arrière qui oscillaient bizarrement, qui ont finalement été abandonnées au profit de leur configuration éprouvée à force d’appui élevée. Était-ce le plan depuis le début, et les ailes plus minces étaient en cours de préparation pour un déploiement sur les pistes à venir où ils craignent que Mercedes soit plus difficile à attraper ?

Gasly a hérité de la deuxième place de Verstappen sur la grille. Quoi qu’il en soit, Red Bull s’est battu aussi fort en dehors de la piste que sur celle-ci. Ils ont menacé de protester contre les ailes arrière de Mercedes, puis ont reculé après que la FIA a introduit un nouveau test, bien qu’il n’ait pas encore force de réglementation, ce qui signifie que personne ne risque d’être exclu pour non-respect. Néanmoins, Red Bull a insisté sur le fait que les vitesses en ligne droite de Mercedes avaient été réduites.

Pour autant, il y avait peu de preuves d’une diminution des performances de Mercedes sur piste. Hamilton a bouclé 0,455 seconde plus vite que Verstappen en battant son rival en pole position. Au Brésil, Red Bull était à 0,438 seconde.

Le livre des records montrera que Verstappen était 0,597 s plus lent que Hamilton. Mais c’était parce que son meilleur temps en Q3 a été supprimé, dans la dernière d’une série de controverses pour faire basculer la lutte pour le titre. Verstappen, ainsi que Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr, ont fait l’objet d’une enquête pour n’avoir pas suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes à la fin de la Q3.

Hamilton a résisté aux démarreurs à pneus tendres autour de lui. Le pilote Red Bull avait passé des drapeaux jaunes à double vague et a écopé d’une pénalité de cinq places ; Bottas a passé un seul drapeau et a été pénalisé de trois places. C’était une sorte de bonus pour Mercedes : maintenant Bottas partirait également devant Verstappen. Sainz, le seul des trois à se rendre compte après avoir passé le drapeau qu’il devait reculer, a évité un penalty.

Horner était furieux et a clairement exprimé ses sentiments sur la qualité de l’intendance dans l’une de ses apparitions à la télévision pour Sky, qui sont devenues si fréquentes qu’il risque d’être confondu avec le quatrième membre de leur équipe de présentation. Ici, il a franchi une ligne et a été officiellement averti par les commissaires sportifs après que le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi se soit opposé à lui en critiquant un commissaire.

Hamilton laisse ses rivaux derrière

Alors que la pénalité de Verstappen était indiscutable, elle a privé la course d’une autre confrontation entre les rivaux du titre. Une semaine seulement après la défense controversée hors piste de Verstappen de son avance au Brésil, la perspective d’un banzai à l’intérieur de Hamilton au large premier virage de Losail était largement prévue jusqu’à ce que sa pénalité soit annoncée une heure et demie seulement avant le début de la course. .

Verstappen a rapidement récupéré la deuxième place qu’il a perdue. Même ainsi, Verstappen a fait une escapade si remarquable depuis la quatrième ligne de la grille qu’il est presque arrivé derrière son rival au premier virage. L’impératif de dégager les Bottas, en commençant également avec des pneus moyens, a été atteint quelques secondes après l’extinction des feux alors que le pilote Mercedes avait du mal à trouver un achat à partir de sa position de départ hors ligne. Verstappen a brièvement jeté un coup d’œil à la troisième place, mais Fernando Alonso n’était pas d’humeur à se rendre et a devancé le Red Bull tout en déclenchant simultanément Pierre Gasly pour une passe fabuleuse à l’extérieur du deuxième virage.

En quatre tours, Verstappen les dépassait. AlphaTauri a dit à Gasly de laisser passer le chauffeur de leur équipe sœur. Gasly a raté le virage final, ce qui n’était peut-être pas intentionnel, puis a laissé son DRS fermé jusqu’à ce que Verstappen le dépasse dans la ligne droite des stands. Alonso n’a plus combattu, Verstappen passant dans la même zone du DRS.

Mais les espoirs de son équipe qu’il réduirait rapidement les 3,7 secondes d’avance que Hamilton avait accumulées au cours des premiers tours ont rapidement été anéantis. Verstappen avait subi de légers dommages à l’aile avant peu après le départ, et Hamilton s’est progressivement éloigné.

« Je pense que cela s’est passé au premier tour et au troisième tour ou quelque chose dans les virages 14 et 15 », a expliqué Verstappen. « En essayant de suivre, j’ai juste sous-viré un peu large et cette rangée supplémentaire de trottoirs, ils sont assez agressifs et j’ai vu quelques étincelles voler, donc je pense que cela a un peu endommagé l’aileron avant. Cela vous donne juste un peu plus de sous-virage, mais ce n’était pas assez de dégâts pour vraiment impacter la différence de rythme entre nous deux.

Néanmoins, au 15e tour, l’avance d’Hamilton avait doublé. Alors qu’Alonso perdait environ une seconde et demie par tour, Red Bull a saisi une opportunité précoce pour opposer Verstappen, ce à quoi Mercedes a immédiatement répondu.

Verstappen a été invité à s’occuper de ses pneus, Red Bull envisageant potentiellement la possibilité d’un long deuxième relais et d’un seul arrêt. Mais Verstappen les a exhortés à continuer et au 3,2 tour, il avait érodé minutieusement deux secondes de l’avance de Hamilton, mais elle était toujours à 6,3 secondes. Puis le drame a frappé.

Bottas s’effondre

Après avoir été dépassé par Verstappen juste après le départ et perdu cinq places à la 11e place, Bottas a presque immédiatement abandonné la considération stratégique pour Mercedes. Leur seul espoir était de le faire courir le plus longtemps possible pour gagner du terrain. Au 23e tour, il était troisième et s’inclinait clairement à un seul arrêt au stand. Alors que la plupart des voitures derrière lui reculaient toujours, Mercedes l’a tenu à l’écart, mais ils ont payé un prix élevé lorsque son pneu avant gauche a lâché sans avertissement.

Les deux pilotes Williams ont subi des crevaisons. Les défaillances de pneus ne sont malheureusement pas rares en F1, mais celle-ci a pris Bottas complètement au dépourvu. « Avant, nous avons commencé à obtenir les vibrations et nous avons normalement surveillé les mesures de vibration », a-t-il expliqué. « Mais maintenant, comme, il n’y avait rien, c’était comme normal. Et puis ça passe. »

Une combinaison de vitesses élevées dans les virages, de trottoirs punitifs et de pneus usés semblait être responsable : Pirelli, comme toujours, enquête sur la cause. Mais la possibilité pour les prétendants au titre de risquer un arrêt unique était maintenant terminée : Verstappen est revenu aux stands au 41e tour et Hamilton l’a de nouveau suivi.

Tout ce qui restait à régler dans la lutte aux avant-postes était de savoir qui remporterait le point de bonus ou le tour le plus rapide. Cela a été réglé lorsque Mercedes a garé la voiture endommagée et en surchauffe de Bottas. Ne laissant rien au hasard, Verstappen est arrivé un troisième temps pour le jeu habituel de softs et a affiché un temps 1,8 seconde plus rapide que le meilleur de Hamilton pour s’assurer que son rival ne lui a pris que six points.

Pendant ce temps, plus de pneus éclataient. Les deux pilotes Williams ont subi des crevaisons : George Russell pensait que c’était une conséquence de la difficulté avec laquelle ils conduisaient pour être compétitifs. La même chose aurait peut-être été vraie pour Lando Norris, qui avait 50 secondes d’avance sur son coéquipier Daniel Ricciardo lorsque son avant-gauche est parti, à son dégoût évident, car cela a mis fin à leurs chances de battre Ferrari et a probablement tué leurs derniers espoirs de battant leurs rivaux à la troisième place du championnat.

Perez n’atteint pas le podium

La disparition de Norris de la quatrième place était une bonne nouvelle pour Sergio Perez. Il a mal glissé samedi, n’ayant pas accompagné son coéquipier en Q3, mais a fait amende honorable en course alors qu’il se frayait un chemin patiemment vers l’avant. L’abandon de Norris lui a permis de se rapprocher d’Alonso, qui s’accrochait toujours courageusement à la troisième place de son Alpine. Le châssis A521 semblait aimer Losail, une approximation du désert du Hungaroring où Esteban Ocon a remporté une victoire surprise pour l’équipe en août.

Ocon n’a pas pu retenir Perez pendant longtemps Ocon a rendu la faveur de son coéquipier de Hongrie en repoussant Perez aussi longtemps qu’il le pouvait. « Dites à Esteban de se battre comme un lion », a exhorté Alonso à la radio. Son coéquipier lui a offert trois secondes maximum. C’était peut-être juste suffisant, après une période tardive de Virtual Safety Car déclenchée par la crevaison de Nicholas Latifi, Perez a franchi la ligne 2,8 secondes après Alone.

Ocon a pris la cinquième place devant Lance Stroll, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 a réussi une solide course à la sixième place. Les deux pilotes Ferrari étaient les derniers coureurs sans tour de piste, Carlos Sainz Jnr devant Charles Leclerc. Un Norris complètement mécontent suit dans un neuvième tour, et Sebastian Vettel a pris le dernier point, gâchant un premier tour encore pire que Bottas a réussi, se classant autour de la 17e après avoir perdu sept places.

Une journée qui a commencé avec de grandes promesses pour AlphaTauri s’est terminée par une énorme déception car aucun des pilotes n’a marqué. Gasly a simplement manqué de rythme dès le départ et son dernier arrêt au stand l’a laissé tomber derrière le Vettel en convalescence. Yuki Tsunoda a perdu deux places dans un mouvement de trois largeurs avec Bottas et Stroll, et s’est arrêté tôt pour faire retirer une déchirure de la visière de son aileron arrière, ce qui, selon son équipe, lui a coûté 50 points d’appui.

Les deux AT02 ont été séparés par Daniel Ricciardo dont le triomphe à Monza semble un souvenir de plus en plus lointain puisqu’il a décroché son quatrième non-score sur les six courses qui l’ont suivi.

La confrontation d’Abou Dhabi se profile

La lutte pour le titre est maintenant susceptible de se dérouler jusqu’à la course finale. La septième victoire de Hamilton de la saison était clairement sa plus simple. Cela, et le fait que cela ait été réalisé sur une piste qui, selon les deux équipes, conviendrait mieux à Red Bull, signifie que Red Bull a peu de points positifs à retenir de ce week-end.

L’exception était dans le championnat des constructeurs, où un non-score pour Bottas signifiait qu’ils prenaient six points d’avance sur Mercedes, ne les laissant que cinq derrière leurs rivaux.

Au milieu des postures de relations publiques, des hésitations sur les décisions et des controverses inutiles qui ont trop caractérisé les deux derniers week-ends de course, les nouvelles positives pour la F1 qui ont émergé du triple titre final de 2021 étaient les suivantes : à moins que Verstappen ne gagne gros en Arabie saoudite, le Le combat pour le titre de F1 se déroulera jusqu’à la dernière course à Abu Dhabi pour la première fois en cinq ans.

