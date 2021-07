Red Bull envisagerait de signer George Russell si Mercedes ne le fait pas

in

Helmut Marko s’attend à ce que Mercedes signe George Russell, mais dit que Red Bull envisagerait de prendre le Britannique si ses rivaux ne le font pas.

Avec le pilote Williams impressionnant avec des machines médiocres et lorsqu’il a remplacé Lewis Hamilton l’année dernière, les appels se sont multipliés pour qu’il obtienne un siège dans l’équipe allemande dans un proche avenir.

Si Toto Wolff et co choisissent de ne pas promouvoir leur pilote junior, il sera un agent libre, et compte tenu de ses performances, dit Marko Taureau rouge s’intéresserait au Britannique.

“Russell vaut certainement la peine d’être considéré avec les performances qu’il montre maintenant à Williams”, a-t-il déclaré. motorsport-total.com.

Cela étant dit, Marko serait surpris si son équipe avait l’opportunité de faire un pas pour Russell, disant qu’il ne peut pas imaginer Mercedes faire ce qu’il pense être une énorme erreur.

« C’est tellement utopique. Si Mercedes le laissait partir, ce serait un tel faux pas que je ne peux honnêtement pas l’imaginer », a ajouté l’Autrichien.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Ces derniers temps, il est devenu de plus en plus probable que Mercedes choisira de remplacer Valtteri Bottas par Russell pour la campagne 2022 et au-delà, le mettant aux côtés de Hamilton, avec divers rapports selon lesquels c’est tout sauf une affaire conclue.

Marko est l’une des personnes les plus connectées du paddock, et il dit que, selon les informations qui lui ont été données, c’est bien le cas.

“Si je suis correctement informé, alors ce n’est pas pertinent”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si Red Bull ferait une offre à Russell si Mercedes ne le faisait pas.

s’il est signé, il est garanti que Hamilton sera l’homme avec lequel Russell est coéquipier après que le septuple champion du monde a signé un nouveau contrat de deux ans.

Cela peut sembler une perspective intimidante, mais il est prêt à le faire.

“Tout le monde veut affronter le meilleur pilote”, a déclaré Russell dans une interview avec AutoCar.

« Tout le monde croit en lui, mais pour moi, j’adorerais ce défi parce que la pression serait relâchée et je me retrouverais dans un scénario gagnant-gagnant.

« J’irais avec cette mentalité si jamais je me retrouvais face à l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. Vous n’avez rien à perdre – ce que je pense est vraiment génial.

“C’est le genre de situation dans laquelle se trouve Sergio Perez en ce moment. Il n’a aucune pression parce qu’il n’a rien à perdre – alors vous allez là-bas et profitez-en, et montrez-leur ce que vous pouvez faire.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !