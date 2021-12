Red Bull espère un coup de pouce de George Russell contre Lewis Hamilton en 2022

Malgré des doutes sur son rythme de course, Helmut Marko espère que Red Bull pourra recevoir un coup de pouce par inadvertance du passage de George Russell à Mercedes.

Un tel coup de fouet serait pour Max Verstappen en particulier plutôt que pour l’équipe dans son ensemble en 2022, dans le sens où Russell, s’il brille, pourrait diluer le défi de Lewis Hamilton de reconquérir le championnat du monde.

Russell arrivera chez Mercedes en tant que jeune coéquipier affamé de Hamilton, celui qui a l’ambition de ne pas se contenter de jouer le second violon comme son prédécesseur Valtteri Bottas l’a fait au cours des deux dernières saisons.

En effet, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’un défi pour le championnat Russell « pourrait également se produire la première année et serait un problème de luxe que nous aurions alors à résoudre ».

Cependant, il est clair que Red Bull voit le plus grand danger venir de Hamilton, qui aura un nouvel appétit pour la gloire du titre après la manière angoissante et controversée dont une huitième couronne de pilotes lui a échappé en 2021.

Par conséquent, Marko aimerait voir Russell se lancer dans sa carrière Mercedes – mais n’est pas encore complètement convaincu du Britannique de 23 ans dans des conditions de course, jugé sur ses performances pour Williams.

« Je dois d’abord voir à quelle vitesse Russell est vraiment », a déclaré Marko à la Gazzetta dello Sport.

« En qualifications, il était rapide la saison dernière. Mais dans les courses, il n’était guère supérieur à Nicholas Latifi. Nous devons donc attendre et voir à quelle vitesse il sera dans la course.

« S’il peut vraiment égaler la vitesse de Hamilton, cela pourrait être un avantage pour nous. »

Le passage de Russell à Mercedes mettra également plus de pression sur Sergio Perez pour fournir à Verstappen un soutien solide, le Mexicain et Bottas ayant été les « ailiers » lors de la campagne 2021.

D’après les commentaires qu’il a faits cette année, il est clair que Russell ne se voit pas dans ce moule.

« Je me sens prêt à me battre pour les Championnats du monde et à gagner des courses », a déclaré Russell, qui a perfectionné son métier pendant trois saisons avec Williams et est monté sur le podium après le Grand Prix de Belgique écourté par la pluie en août.

« J’aurais adoré entrer en Formule 1 et me battre pour la victoire dès ma toute première course.

« Peut-être que je regarderai en arrière dans 10 ou 15 ans et dirai que cette expérience à l’arrière du terrain a porté ses fruits pour moi à long terme.

« L’année prochaine, je lui donnerai tout ce que j’ai.