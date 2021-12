« Red Bull est à un autre niveau ici, donc reconnaissant »

04/12/21 à 20:06 CET

Lewis Hamilton il s’est retrouvé avec une pole à laquelle il ne s’attendait pas après l’échec final de Max Verstappen alors qu’il arrivait sur un tour lancé, améliorant ses temps dans chaque secteur. Le Britannique, qui vendredi, après avoir mené les deux premières séances libres du GP d’Arabie saoudite, avait déjà prévenu que le Red Bull était plus rapide sur un tour, a pu vérifier son pronostic et a célébré le « cadeau » du leader en toucher le mur au dernier virage du circuit de Djeddah.

« Wow, quelle piste difficile c’est », a-t-il déclaré. Hamilton dès que vous sortez de la voiture. « C’est incroyablement technique et complexe. C’est incroyable ce qu’ils ont construit ici, la vitesse et le rythme sont phénoménaux », a-t-il déclaré.

« Nous étions rapides aux essais, mais pour une raison quelconque en FP3 et surtout en qualifications, nous avons manqué de rythme ET nous avons souffert sur les pneus. Et donc, obtenir un doublé Mercedes… Je suis vraiment fier de Valtteri, et de les gars, les hommes et les femmes de notre équipe qui ont fait un travail si dur. Alors oui, c’est un très bon résultat », a-t-il déclaré.

« Nous avons travaillé très dur avec la simulation, avec la configuration de la voiture. La collaboration a été tout simplement épique avec Valtteri. Il est clair qu’il est le meilleur coéquipier qui ait jamais existé dans ce sport.. Et nous avons travaillé ensemble pour travailler sur la configuration et amener la voiture là où elle devrait être », a-t-il souligné à propos de son ‘écuyer’.

Hamilton considère que la pole position était très difficile à obtenir au rythme de Red Bull Racing : « Ces gars étaient très rapides : ce ‘taureau’ sur cette piste, c’est autre chose. Mais vu où nous en sommes, je suis reconnaissant pour ce que nous avons réussi à obtenir. avec ce que nous avons. Nous nous rapprochons toujours du rythme de course. Je pense que mon long run a été bon vendredi. Je pense donc que ce sera une bataille égale demain. Mais Valtteri et moi serons de la partie », a-t-il averti.