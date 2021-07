Red Bull est intervenu lorsque Yuki Tsunoda est devenu “trop ​​arrogant”

in

Helmut Marko a décrit Yuki Tsunoda comme « pas un pilote japonais typique » qui a dû être abattu d’un cran ou deux lorsqu’il est devenu « trop arrogant ».

Tsunoda s’est retrouvé promu en F1 cette saison avec AlphaTauri après que Marko ait été captivé par son rythme brut exceptionnel dans les formules juniors, mais jusqu’à présent, il a toujours semblé le rookie qu’il est.

Il y a eu une série d’accidents, de pénalités et de diatribes radio de l’équipe de Tsunoda, qui a été entendu dire « f*****g idiot, ce gars » lorsqu’il a estimé qu’il avait été gêné lors des essais du Grand Prix d’Autriche.

Pour essayer d’exploiter son talent incontestable, AlphaTauri a récemment déplacé le joueur de 21 ans de sa base britannique vers son propre siège à Faenza, en Italie, sous l’œil vigilant du directeur de l’équipe Franz Tost.

Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull, a maintenant développé le processus de développement lors d’une interview avec Motorsport-total, affirmant que l’attitude de Tsunoda est différente de celle de ses prédécesseurs japonais en Formule 1.

“Tsunoda n’est pas un pilote japonais typique”, a déclaré Marko. « Le pilote japonais typique – nous en avons un en Formule 3 avec Ayumu Iwasa – est poli, discipliné et ne ferait jamais de déclarations comme Tsunoda.

“Tsunoda, d’un autre côté, est quelque chose de si rafraîchissant que nous devons chercher à maintenir sa vitesse et son comportement incontestables, qui sont largement accueillis avec une réponse positive, mais en même temps lui inculquer plus de discipline dans la façon dont il travaille et est en bonne forme physique. Ce n’était pas le cas en Angleterre.

« Que nous l’ayons excité… nous venons de noter sa performance, qui était sensationnelle à Bahreïn. Puis sont arrivés des chutes stupides comme lors des premières qualifications à Imola, dès le premier tour. Quand vous avez une voiture qui est bonne pour la Q3, puis que la voiture s’écrase, c’est ennuyeux.

Marko a reconnu que l’environnement dans lequel Tsunoda se trouve maintenant est très différent de celui dans lequel il a grandi.

“C’est certainement un facteur”, a déclaré l’Autrichien de 78 ans. « La culture est très différente au Japon. Nous avons un avantage là-bas parce que Franz Tost était lui-même au Japon pendant de nombreuses années. Il connaît cette culture et sait ce qui est important.

« Mais finalement avec Tsunoda, c’est une question de discipline. Il est juste devenu trop arrogant. Avec un Européen ou un Sud-Américain, l’approche est différente qu’avec un pilote japonais.

« Nous devons le mettre sur la bonne voie sans lui enlever son agressivité et sa légèreté. C’est incroyable à quel point il pilote bien dans les virages rapides, par exemple.

