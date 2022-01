Red Bull est le choix de Gary Anderson pour maîtriser la nouvelle réglementation 2022 de la Formule 1

Le concepteur et expert de la Formule 1 Gary Anderson pense que si une équipe « réussit » la nouvelle réglementation 2022, ce sera Red Bull.

La série subit l’un des plus grands changements réglementaires à ce jour avec les voitures 2022, qui verront un passage à un concept aérodynamique complètement différent, la FIA resserrant ensuite les libertés de conception pour protéger leurs objectifs de regrouper le peloton, permettant des courses plus proches et augmenter le nombre de dépassements.

Bien entendu, il est courant qu’une équipe maîtrise les nouvelles règles, établissant ainsi un avantage en tête du peloton.

Et si une équipe veut y parvenir, alors l’ancien designer automobile de Jordan, Stewart et Jaguar, Anderson, pense que ce sera Red Bull, qui a remporté le championnat des pilotes en 2021 grâce à Max Verstappen, mettant ainsi fin à la domination de Mercedes pendant sept saisons.

« Si je devais mettre de l’argent sur qui trouverait la meilleure solution pour un nouvel ensemble de châssis et de réglementations aérodynamiques, ce serait Red Bull », a-t-il écrit dans un article pour The Race.

« Il y a une bonne raison pour laquelle on dit souvent qu’Adrian Newey (directeur technique de Red Bull) peut « voir » le flux d’air. Même si je ne suis pas d’accord avec cette affirmation, il est certainement vrai qu’il a une vision inspirante et un engagement envers le concept.

« Adrian s’engagera dans un concept qui, au départ, n’a pas l’air de rapporter, mais comprend que l’optimisation est imminente. L’intuition est que cela a beaucoup à voir avec la direction dans laquelle vous vous dirigez initialement, même si le prouver sur papier peut parfois être un peu plus difficile.

« Newey et l’équipe qui l’entoure seront soutenus par leur succès au championnat des pilotes l’an dernier. Si Sergio Perez peut être dans une position plus forte, le championnat des constructeurs pourrait être au coin de la rue.

George Russell de Mercedes a déclaré que le développement serait la clé du titre 2022, arguant que l’équipe qui commence en tête ne finira pas nécessairement là-bas.

Et Anderson pense que cela jouerait sur les points forts de Red Bull, car ils sont connus pour se renforcer au fil de la saison.

« Red Bull ne démarre peut-être pas la saison aussi fort qu’il le souhaiterait, mais comme par le passé, il a la capacité de faire de la magie en termes de développement », a-t-il déclaré.

« Le plafonnement des coûts aura également des implications pour Red Bull, mais bien qu’ils aient dépensé des milliards de dollars en F1, ils ne sont pas les plus gros dépensiers, ils devraient donc trouver un peu plus facile de se conformer à ce nouveau règlement. »

Techniquement, le partenariat gagnant du titre entre Red Bull Drivers et Honda est maintenant terminé, mais le constructeur japonais continue de soutenir Red Bull dans la transition de sa propriété intellectuelle vers les nouveaux Red Bull Powertrains.

Anderson pense donc que l’implication continue de Honda sera un coup de pouce pour Red Bull, alors que les moteurs passent à un nouveau carburant E10 pour 2022 avant qu’un gel du développement du moteur n’entre alors en jeu.

« Honda y jouera un grand rôle. Oui, ils se sont retirés de la F1 pour 2022 et au-delà, mais ils ont beaucoup travaillé sur le groupe motopropulseur de cette année », a expliqué Anderson.

« Optimiser le moteur pour le nouveau carburant E10 n’est pas une tâche simple, mais je suis presque sûr qu’après le succès de 2021, Honda sera toujours impliqué à distance – ou du moins jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits d’avoir fait de leur mieux avec le processus de transfert. «