“ Red Bull est le favori, Mercedes profite de la chasse ”

Toto Wolff parle à nouveau de Red Bull avant le GP de Monaco, affirmant que le troisième secteur en Espagne prouve que la RB16B sera la voiture à battre.

La dernière fois au Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton a riposté après avoir perdu la tête au virage 1 pour remporter la course.

Le leader du championnat a battu Max Verstappen pour prolonger son avance au classement à 14 points, tandis que son coéquipier Valtteri Bottas était troisième de la journée.

C’était la quatrième fois en quatre courses que Hamilton et Verstappen se disputaient la tête, les deux mettant le feu à l’étape 2021 avec leur bagarre en piste.

Jusqu’à présent, Wolff en profite.

“Les deux premières courses nous ont fourni à la fois des batailles de roue à roue et des batailles stratégiques pour la victoire”, a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes.

«L’Espagne était loin d’être un week-end parfait pour nous et il y a beaucoup à apprendre. Mais néanmoins, revenir d’un 2-4 au premier tour et marquer un 1-3 était un résultat très solide et dont nous pouvons être fiers en tant qu’équipe.

L’Autrichien s’attend à ce que la bataille se poursuive à Monaco alors que la Formule 1 court dans les rues de la Principauté.

Mais alors que Mercedes, plus particulièrement Hamilton, a remporté trois des quatre courses, Wolff dit que Red Bull sera favori à Monte Carlo étant donné la nature du circuit.

«La prochaine étape est Monaco», a-t-il poursuivi. «Il n’y a vraiment pas de course comme celle-là et elle a été énormément ratée l’année dernière – nous avons hâte d’être de retour dans les rues de Monte-Carlo.

«C’est un week-end unique et intense pour les pilotes et l’équipe, sans aucune marge d’erreur. Ça met le feu sous ton cul et on adore le défi.

«Monaco est une piste à fort appuis et nous savons que c’est une force clé de Red Bull. Ils ont été très rapides dans le troisième secteur en Espagne et c’est souvent une bonne indication d’une bonne performance à Monaco.

«Nous entrons donc dans le week-end en sachant qu’elle est l’équipe à battre, tout en sachant que nous allons également faire face à une forte concurrence de la part de certaines autres équipes.

«Mais tout comme la saison jusqu’à présent, nous apprécions la chasse.»

Mercedes a remporté quatre des six GP de Monaco depuis l’arrivée des moteurs V6. Red Bull en a un.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Quant à Bottas, le Finlandais est toujours à la poursuite d’une première victoire de cette saison alors qu’il cherche à se remettre en couple avec Hamilton et Verstappen.

Bottas, qui occupe la 3e place du classement, admet que ce ne sera pas une tâche facile, surtout à Monaco.

«Pour moi, personnellement, en termes de charge de travail pour le pilote, Monaco est le plus dur car il n’y a pas de temps pour se reposer», a-t-il déclaré.

«C’est littéralement virage après virage et même les lignes droites ne sont pas vraiment droites, vous tournez toujours même juste un petit peu.

«La ligne droite principale est la plus grande, sinon la seule, le temps de respiration d’un pilote et même cela va assez vite dans une F1! C’est définitivement un défi.

“Il y a beaucoup de choses à surveiller, donc c’est vraiment difficile, d’un point de vue mental, et vous choisissez tout le temps différents points de référence pour vous rendre rapide.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook