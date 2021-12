« Red Bull est plus rapide ici »

03/12/2021 à 21:10 CET

Après avoir dominé les deux premières séances libres du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, Lewis Hamilton il a enfilé le « costume » d’agneau et a déclaré « Red Bull est plus rapide » sur le nouveau circuit dangereux de la corniche de Jeddah. Le pilote Mercedes, qui doit donner le meilleur de lui-même ce week-end pour contrecarrer le premier « ballon de match » de son rival et actuel leader Max Verstappen, a clairement indiqué que son équipe devait s’améliorer tout au long du week-end pour arriver dans des conditions optimales pour la course. le dimanche.

A propos du circuit, Hamilton a souligné que « c’est très rapide et a beaucoup d’adhérence, en plus, c’est beau une fois qu’on est dans le rythme. Le pire c’est le trafic, qui est plus élevé ici qu’ailleurs, comme à Monaco, et le la différence de vitesse le rend dangereux lorsque vous arrivez à d’autres voitures. C’est rapide, incroyablement rapide. Il n’y avait pas autant de saleté dans FP2 que dans la première session, mais l’adhérence était à peu près la même. Je l’ai remarqué tôt, dès le au moment où nous avons atteint la piste, nous n’étions plus rapides, et je pense que le rythme sur les longs runs était assez similaire. »

« Nous avons essayé différentes choses avec les réglages, même si nous n’avons pas été meilleurs sur un tour que les autres. Cependant, les longs relais ne sont pas si mauvais. Globalement, nous sommes heureux, nous avons fait quelques modifications entre les séances, et je ne sais pas lequel je veux garder. Nous ferons nos recherches ce soir et travaillerons avec l’usine pour nous assurer de sélectionner la meilleure option », a-t-il poursuivi. Lewis.

Selon lui, les temps de ce vendredi sont trompeurs : « Ce n’est pas un mauvais circuit pour nous, mais, comme je l’ai dit, ils (Red Bull) sont plus rapides sur un tour, donc nous avons du travail à faire. Les pneus ne sont pas très gros. . Max a utilisé le dur au début de la FP1 et était plus rapide que le mou. Ce caoutchouc est peut-être trop mou pour les sections à grande vitesse et cède à la fin du tour. Continue. Être excitant d’apprivoiser les pneus « , a résumé Hamilton.