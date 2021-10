Red Bull et AlphaTauri vont lancer la marque Acura à Austin

Le nom Acura revient en F1 au Grand Prix des États-Unis, Red Bull et AlphaTauri le portant sur leurs voitures.

Bien que la marque de haute performance nord-américaine de Honda n’ait jamais eu sa propre équipe, elle a figuré sur la grille à plusieurs reprises au fil des ans.

Le nom de l’entreprise se retrouvait sur les casques d’Ayrton Senna et d’Alain Prost au Grand Prix du Canada 1989 par exemple, et sur le même circuit en 2007 sur les visières des pilotes Honda.

Ils figureront à nouveau sur les visières cette année ainsi que sur les combinaisons des quatre pilotes utilisant des moteurs Honda.

De plus, leur marque sera également sur l’aileron arrière des quatre voitures.

« En tant que marque de haute performance de Honda en Amérique du Nord, il semble tout à fait normal qu’Acura soit présente au sommet du sport automobile : la Formule 1 », a déclaré Christian Horner.

« Nous sommes ravis de les accueillir à nouveau pour le Grand Prix des États-Unis cette année. Je me souviens d’Alain Prost remportant le Grand Prix des États-Unis en 1989 avec Acura sur sa visière,

« J’espère donc que la marque avec nous ce week-end sur le Circuit des Amériques nous apportera le même résultat. »

Ravie d’accueillir la marque @Acura en #F1 ce week-end pour l’#USGP 🇺🇸 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 20 octobre 2021

Acura est un nom assez important dans le monde du sport automobile américain, ayant actuellement deux voitures dans le championnat IMSA SportsCar et concourant dans un certain nombre d’autres catégories au fil des ans.

Ils disent qu’être dans le sport automobile est extrêmement important pour eux et sont donc ravis d’avoir le partenariat avec les deux équipes de F1 pour le week-end de course.

« J’ai été un grand fan de Formule 1 toute ma vie », a déclaré Emile Korkor, vice-président adjoint des ventes nationales Acura.

« Et quand j’ai grandi au Canada, je me souviens quand Acura est apparue sur les casques de Senna et Prost au Grand Prix du Canada.

« La compétition de sports mécaniques est extrêmement importante pour une marque de performance comme Acura et nous ne pourrions être plus enthousiastes à propos du partenariat avec Red Bull Racing Honda et Scuderia AlphaTauri Honda pour cette course. »

Le partenariat entre Honda et Red Bull ne durera que six courses supplémentaires, et il pourrait se terminer par un rêve avec Max Verstappen actuellement en tête du classement.

La société japonaise sont optimistes qu’il puisse gagner au moins trois des manches finales.