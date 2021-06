Red Bull et Aston Martin ont fait baisser les pressions

in

Pirelli a enfin fait la lumière sur ses conclusions sur les deux accidents à grande vitesse à Bakou causés par des crevaisons de pneus.

Max Verstappen et Lance Stroll ont tous deux subi des accidents similaires au Grand Prix d’Azerbaïdjan et, dans leurs premières conclusions, le fabricant de pneus italien a déclaré que les défaillances des pneus étaient dues aux « conditions de fonctionnement » des pneus à l’époque – qui ont provoqué une rupture de le flanc intérieur de l’arrière gauche de Stroll et Verstappen.

Alors que Red Bull et Aston Martin ont tous deux publié des déclarations affirmant qu’ils se conformaient à toutes les réglementations concernant les pneus, le patron de Pirelli, Mario Isola, a depuis déclaré que leurs pneus respectifs ne se sont pas gonflés aux niveaux attendus lorsqu’ils sont partis en piste et que, selon Pirelli , était la cause spécifique des accidents.

“Ce qui s’est passé à Bakou, c’est simplement que les conditions de course attendues étaient différentes des conditions de course réelles – et cela a créé l’échec”, a déclaré Isola aux journalistes en France.

« Quand vous avez beaucoup d’énergie dans les pneus, avec une pression inférieure à celle attendue, le résultat est que sur le flanc, vous avez ce que nous appelons des ondes stationnaires.

« Les vagues stationnaires mettent beaucoup d’énergie dans l’épaulement intérieur du pneu. Et à un moment donné, le pneu casse. C’est ce qui s’est passé et la raison pour laquelle nous avons eu cette situation à Bakou.

Isola a poursuivi en déclarant que ni Red Bull ni Aston Martin n’avaient enfreint les règles concernant la pression des pneus, le problème était plutôt dû aux paramètres et aux marges initiaux de Pirelli qui ne reflétaient pas exactement ce qu’ils voyaient alors sur la piste – à cause des équipes créant un scénario imprévu alors qu’ils recherchaient des performances.

« Lorsque nous préparons les ordonnances [for minimum pressure], nous recevons les simulations et nous considérons les marges », a-t-il déclaré.

« Les charges attendues, l’appui ou la vitesse, sont simulées, ce n’est donc pas exactement la valeur que l’on trouve en piste. Et dans ce cas à Bakou, nous avons également trouvé des paramètres qui n’étaient pas exactement ce que nous avons trouvé sur la bonne voie.

“Nous supposons qu’ils courent avec une certaine pression et une certaine cambrure. Et avec une marge, bien sûr, nous roulons dans des conditions qui conviennent au pneu.

« Dans ce cas, nous n’avons pas atteint ces conditions, non pas parce que les équipes faisaient quelque chose contre le règlement, mais parce qu’elles recherchaient comme d’habitude la performance, et cela a créé un scénario différent de ce à quoi nous nous attendions.

“Et le scénario différent était que principalement les pneus fonctionnaient à une pression inférieure par rapport aux attentes.”

