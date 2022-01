Red Bull et Mercedes en retrait avant 2022 ?

La bataille du Championnat du monde de Formule 1 2021 a été menée par Red Bull et Mercedes jusqu’au tout dernier tour d’une gigantesque saison de 22 courses, les deux équipes consacrant d’énormes ressources et du temps à leurs efforts respectifs.

Cet engagement et cette charge inévitables ont-ils compromis les deux meilleures équipes de F1 pour le début de la campagne 2022 ? Fatigue au combat ?

Le nouveau paquet de règles F1, qui a été retardé de 12 mois, est une réalité cette année avec toutes les équipes de F1 travaillant dur dans les coulisses pour concrétiser leurs projets respectifs. La plupart se sont consacrés à la tâche pendant la majeure partie de l’année dernière, la plupart arrêtant également le développement de leur voiture 2021 plus tôt.

Mais pour Red Bull et Mercedes, ils devaient simplement se concentrer sur la bataille globale pour le titre qui a oscillé tout au long d’une saison épique. L’exposition incessante sur deux fronts – le titre et la nouvelle voiture – a peut-être eu un impact sur les deux grandes équipes du sport.

Les patrons de Red Bull et Mercedes admettent que leurs équipes pourraient être sous le choc après la bataille pour le titre de 2021

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, ne nie pas que son équipe Mercedes soit sur le dos avant même que les nouvelles règles n’entrent en vigueur : « Il est fort possible que des équipes qui n’ont pas concouru pour le championnat du monde l’année dernière soient dans le mix. Que ce soit Ferrari, McLaren, Aston Martin ou Alpine, proposez des concepts intelligents basés sur plus de courses que quiconque et faites-le très bien.

« Nous pouvons nous attendre à des combats plus serrés pour les championnats et dans les courses que nous n’en avons eu auparavant, et c’est excitant », a ajouté Wolff.

Son partenaire d’entraînement Red Bull, Christian Horner se méfie de ce que leurs rivaux peuvent déchaîner et convient que l’intensité de la bataille pour le titre en 2021 pourrait s’atténuer : « Quand Ferrari arrive avec la voiture la plus rapide et nous écrase du parc lors de la première course , alors vous devrez dire que c’est probablement le cas.

« Nous savions tous que d’importants changements réglementaires étaient à venir pour 2022, et nous avons appliqué nos ressources en conséquence. Je suis sûr que chaque équipe a fait ce qu’elle pense être juste, mais, bien sûr, la bataille avec Mercedes a mis la pression sur l’organisation », a admis Horner.

La F1 peut faire avec Ferrari remportant des courses et se battant pour le championnat

Contrairement aux prétendants, la saison dernière pour Ferrari marquait le pas car ils étaient à toute vapeur à Maranello sur le projet de cette année. Et un élément très important pour l’équipe la plus performante du sport.

Il est difficile de voir Tifosi tolérer une autre décennie de sous-performance de sa Scuderia, c’est pourquoi la pression est exercée sur Mattia Binotto et son équipe pour être des prétendants prêts à l’emploi, lorsqu’ils ont pris la piste pour les essais à Barcelone, du 23 au 25 février.

De la sixième place des constructeurs F1 2020 à la troisième en 2021, c’est un progrès solide, mais Ferrari était toujours en Formule 1.5, seulement le meilleur du reste par rapport aux Mercs et aux Bulls. C’est pourquoi l’accent mis sur 2022 est de longue date à Maranello.

Le patron sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré à propos de la saison à venir : « Autant nous aimerions que ce soit un tournant pour nous, c’est le cas pour tous ceux qui ne se sont pas battus pour une victoire. Ils penseront la même chose, nous sommes donc conscients de cet aspect du défi.

«En termes de changement de l’ordre hiérarchique, cela peut arriver. Je ne dis pas que cela va être bouleversé, mais à quelques reprises, lorsque nous avons eu un grand changement dans la réglementation dans le passé, cela a changé les cycles », a ajouté l’homme de Ferrari.

Haas espère que les règles 2022 de la F1 donneront aux backmarkers comme eux une chance de se battre

Tout au fond de l’aquarium F1, Haas espère que le plus grand impact du nouveau paquet de règles sera ressenti par les petites équipes comme elles lorsque le plafond budgétaire entrera vraiment en vigueur.

Un écart plus étroit entre les nantis et les démunis est ce que le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, espère : « Je suis prudemment confiant que nous serons dans une meilleure position. Espérons que dans le milieu de terrain se battre pour les points l’année prochaine.

Du point de vue du pilote, Valtteri Bottas passe de la superpuissance qu’est Mercedes aux ménés relatifs Alfa Romeo (alias Sauber) mettant fin à un séjour de cinq ans avec l’équipe allemande, au cours de laquelle ils ont été champions des constructeurs de F1 pendant toutes ces cinq années.

Cette saison, les choses pourraient être très différentes, mais pas toutes négatives comme l’a expliqué le Finlandais : « La beauté du nouveau règlement est que tout est possible. je ne pense pas [Alfa Romeo] se battra pour la victoire l’année prochaine comme Mercedes.

Le développement va être absolument clé en 2022

«Cependant, être dans les points de manière constante la première année avec l’équipe, c’est possible. Il y a tellement de variables et tellement de choses qui finiront par affecter la façon dont cela sera », a prédit Bottas, qui a été remplacé par George Russell chez Mercedes cette année.

Malgré le passage des backmarkers Williams aux vainqueurs en série, Russell est prudent avant sa plus grande saison de F1 à ce jour : « Une équipe comme Ferrari, qui a traversé une période difficile au cours des deux dernières années, va avoir tellement faim.

« Surtout avec ce nouveau changement de règle, ils voudront revenir se battre, comme McLaren également. Ces équipes ont l’infrastructure, le talent au sein du département d’ingénierie, avec les pilotes aussi, pour vraiment se battre.

«Je crois vraiment qu’il y a cinq équipes toutes capables de vraiment faire quelque chose de spécial, donc vous devez absolument y participer. Le développement va être absolument essentiel », a conclu Russell.