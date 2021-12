Red Bull était inquiet à Abu Dhabi, mais pas Max Verstappen

Max Verstappen n’avait aucune inquiétude avant le dernier tour à Abu Dhabi malgré les inquiétudes de Red Bull, a déclaré le père Jos.

Le dernier tour de la ligne entre les rivaux du Championnat du monde a vu le pilote Red Bull dépasser Lewis Hamilton au virage 5, avant de se faufiler pour tenter de briser le sillage de la Mercedes et de conserver la tête.

Hamilton a obtenu une course à l’extérieur de Verstappen le plus jeune, mais il a réussi à conserver la tête et à remporter son premier championnat du monde dans des circonstances dramatiques.

Les protestations de Mercedes ont été rejetées par la FIA et l’équipe a abandonné son intention de faire appel du résultat de la course, mais l’ancien pilote de Formule 1 Jos a expliqué après la course ce qu’il ressentait à l’idée de voir son fils prendre le drapeau à damier ce week-end.

« Je suis très fier bien sûr, heureux », a déclaré Verstappen à Sky Sports F1.

« Bien sûr, à cause de la voiture de sécurité, nous sommes dans cette situation, mais vous devez quand même le faire, je pense que l’équipe avait également une bonne stratégie à ce sujet, ils l’ont appelé.

« Ils font beaucoup de choses très bien et je pense que Max était le pilote cette année et il méritait vraiment ce championnat. »

Le père et le fils se sont embrassés et se sont parlé dans le parc fermé alors que l’exploit commençait à se faire sentir avant que Max ne monte sur le podium, et Jos a admis que les membres de l’équipe Red Bull s’inquiétaient de la façon dont Hamilton riposterait – mais il a pu garder lui-même devant la ligne.

« Je pense que toute l’équipe était inquiète parce que nous connaissons leur vitesse, mais il a quand même continué à se battre, il se battra toujours, c’est dans son ADN je suppose », a-t-il déclaré.

« Et c’est ce qu’il a fait, il a dit ‘à chaque tour, j’étais à fond’ et il conduisait au maximum.

« Et puis il a eu une chance, un tour, et c’est ce qu’il a pris. »

Tels étaient les nerfs de Jos, cependant, il a admis qu’il sentait que la course s’était éloignée de son fils, et il a dit qu’il ne pouvait pas supporter de regarder jusqu’à ce qu’il soit possible pour Max de redevenir champion du monde.

« Eh bien pendant la course, je suis parti parce que je n’y croyais plus, mais je suis revenu dans le dernier tour », a-t-il déclaré.

Max a remporté le trophée du championnat des pilotes à Paris jeudi soir, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA.