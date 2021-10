Les performances supérieures de Red Bull dans des conditions plus chaudes ont fait la différence dans le Grand Prix des États-Unis, estime Lewis Hamilton.

Le pilote Mercedes a mené les premières étapes de la course d’hier mais n’a pas réussi à prendre l’avantage sur Max Verstappen derrière lui. Verstappen l’a devancé en effectuant un premier arrêt au stand plus tôt, et bien que Hamilton se soit rapproché de son rival à la fin de la course, il n’a pas pu tenter de dépassement.

Hamilton a semblé avoir de meilleures performances par rapport à la Red Bull après être passé des pneus à gomme moyenne à dure lors de son premier arrêt au stand. Il a réduit l’avance de Verstappen de 8,8 secondes à moins d’une seconde au cours du dernier relais, au cours duquel ses pneus étaient huit tours plus frais que ceux de son rival.

Cependant, Hamilton pense que Red Bull avait un avantage de performance sur Mercedes dans tous les composés. « Je pense qu’ils ont été plus rapides tout le week-end, avec tous les pneus aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Juste dans la chaleur, je pense que la vraie force a brillé ce week-end, un peu comme dans d’autres endroits, comme Bahreïn, cette année. J’ai donc fait de mon mieux avec ce que nous avions.

Mercedes semblait être en pleine forme au début du week-end, tournant presque une seconde plus vite que Verstappen lors des premiers essais. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait par la suite modifié sa voiture pour éviter qu’elle ne soit « massacrée » par les bosses du Circuit of the Americas.

Mais les modifications n’ont pas fait de différence significative pour la voiture, selon Hamilton. « Il n’y avait pas de gros problème, dit-il. « C’était un circuit cahoteux, au début, mais nous avons fini par revenir là où nous avons commencé le week-end donc il n’y a eu aucun problème. »

L’équipe a également confirmé qu’elle avait fait tourner ses moteurs dans un mode moteur plus élevé lors de la première séance d’essais.

Hamilton a pris une certaine satisfaction de son départ depuis la deuxième place sur la grille, lorsqu’il a dépassé Verstappen dans le premier virage, mais pense que Red Bull était trop fort pour battre à Austin.

« J’ai pris un bon départ. L’objectif était de prendre la tête et j’ai finalement pris un bon départ – je n’ai pas pris un aussi bon départ depuis longtemps donc j’en étais vraiment content.

«Ensuite, il s’agissait simplement de rester propre et de prendre l’avantage et de s’y accrocher. C’était bien à l’époque, pour prendre la tête, je me suis dit « d’accord, c’est la première étape » mais, comme je l’ai dit, ils étaient tout simplement trop rapides.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :