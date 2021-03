14/03/2021 Ouvert à 17:37 CET



La pré-saison de Formule 1 a baissé le rideau à Bahreïn avec des doutes notables et quelques certitudes dans la grille renouvelée de 2021. Bien que Max verstappen (Red Bull) à 1.28.960 et la recrue d’Alpha Tauri Yuki tsunoda (1.29.053), tous deux équipés de moteurs Honda, ont été les plus rapides de cette troisième et dernière journée d’essais, il est difficile de deviner la position réelle de chaque voiture en vue du premier grand prix de la saison, qui sera tenue du 26 au 28 mars dans ce même cadre.

La lecture du septuple champion, Lewis Hamilton, qui ce dimanche a terminé cinquième (1.30.025) au volant d’une W12 instable, place les Red Bulls comme favoris sur la base des résultats de ces jours sur la piste de Sakhir, mais malgré les problèmes subis par la Mercedes, personne ne remet en question que quand le cours commencera, ils seront à nouveau les plus forts. Après avoir enchaîné sept titres à l’ère hybride, l’équipe de Brackley finit toujours par frapper la «clé magique».

Checo et Verstappen, un nouveau et redoutable tandem

‘Tchèque’ Pérez s’est adapté avec une facilité absolue au volant de son nouveau RB16B. Le Mexicain a été le plus rapide ce matin sur le pneu C4, le deuxième le plus souple (1.30.187) avant de passer le relais à son coéquipier Max verstappen dans l’après midi. Perez est devenu une « nuisance » pour son ambitieux partenaire, qui a compris que le Mexicain ne lui facilitera pas la tâche de se démarquer comme Albon en 2020. Perez a laissé 3 dixièmes à Charles Leclerc (Ferrari), avec la C3 déjà 0 & rdquor; 474 à Lando Norris (McLaren), avec le même composé que le Monégasque. Oui VerstappenAvec cette référence, il a placé la barre très haut pour terminer en haut du tableau et être le seul coureur à descendre sous 1,29 à Bahreïn.

McLaren continue de croître avec le moteur Mercedes

Tellement de Daniel Ricciardo, septième au général, avec Norris, onzième ont impressionné ces jours-ci avec une McLaren qui a été l’une des équipes les plus remarquables sur la piste, après avoir montré de bonnes performances dans son nouveau partenariat avec le moteur Mercedes. La voiture « papaye », avec une solution innovante dans son diffuseur, peut donner à la « cloche » la troisième force sur la grille cette année, d’autant plus qu’elle est pour l’instant clairement en avance sur le projet Aston Martin, avec Balade et Vettel. Tous deux ont roulé aujourd’hui et ont occupé les deux dernières places du classement, après les problèmes de boîte de vitesses qu’ils ont subis samedi. Vettel, qui part avec peu de tours par rapport à ses rivaux directs, s’assure que il a besoin de temps pour assimiler son dépaysement après la terrible finale de Maranello.

Leclerc , dixième meilleur temps de la journée, a fait un pas en avant avec la Ferrari et dans l’après-midi Carlos Sainz il a poursuivi son «apprentissage» basé sur la simulation de course et les arrêts. Lorsqu’il a mis le pneu souple sur les temps d’attaque, le Madrilène a quitté la SF21 en troisième position (1.29.611). Une gerbe d’espoir, même si sa mission est d’arriver préparé au maximum pour ses débuts en compétition avec la voiture Maranello et pour cette raison Carlos a demandé «patience»; aux fans de la Scuderia, en leur rappelant qu ‘«après une année aussi négative que par le passé, la récupération n’est pas facile et la progression se fera progressivement».

Fiabilité alpine

Esteban Ocon a fait sa part avec l’Alpine à la cinquième place du matin, devant la recrue Mick Schumacher, qui cette année semble vouée à la dernière place avec le modeste Haas lors de sa première saison en F1. Dans l’après midi, Fernando Alonso Il a pris le relais dans la voiture bleue qu’il brille tellement sur la piste de Bahreïn. L’Asturien, qui samedi était le deuxième coureur le plus rapide de la matinée et terminait la dixième journée, après un marathon de kilomètres (128 tours) sans incident, a écarté aujourd’hui sa présaison en neuvième position (1.30.318). 1,3 secondes se sont séparées Alonso du ‘super chrono’ de Verstappen.

Mission accomplie et avec une note pour Ferdinand après deux ans loin du «grand cirque». Il s’est complètement rétabli de son accident de vélo en février, a montré des signes d’être en pleine forme, a conclu satisfait de la fiabilité de la nouvelle Alpine A521 et s’est permis d’améliorer les records de son jeune coéquipier. Esteban Ocon (1.31.310).Les horaires à Bahreïn (jour 3 et dernier)

1er M. Verstappen C4 Red Bull 1’28 « 960 64 tours

2e Y. Tsunoda C5 AlphaTauri 1’29 « 053 +00 » 093 91

3e C. Sainz C4 Ferrari 1’29 « 611 +00 » 651 79

4e K. Raikkonen C5 Alfa Romeo 1’29 « 766 +00 » 806 166

5e L. Hamilton C5 Mercedes 1’30 « 025 +01 » 065 54

6e G. Russell C5 Williams 1’30 « 117 +01 » 157 158

7e D. Ricciardo C4 McLaren 1’30 « 144 +01 » 184 76

8º S. Perez C4 Red Bull 1’30 « 187 +01 » 227 49

9º F. Alonso C4 Alpine 1’30 « 318 +01 » 358 78

10º C. Leclerc C3 Ferrari 1’30 « 486 +01 » 526 80

11º L. Norris C3 McLaren 1’30 « 661 +01 » 701 56

12e P. Gasly C4 AlphaTauri 1’30 « 828 +01 » 868 76

13º E. Ocon C3 Alpine 1’31 « 310 +02 » 35 61

14e N. Mazepin C4 Haas 1’31 « 531 +02 » 571 67

15º M. Schumacher C3 Haas 1’32 « 053 +03 » 093 78

16º V. Bottas C2 Mercedes 1’32 « 406 +03 » 446 86

17e S. Vettel C3 Aston Martin 1’35 « 041 +06 » 081 56

18º L. Promenade C3 Aston Martin 1’36 « 100 +07 » 14 80