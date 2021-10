À la recherche de leur premier titre mondial depuis 2014, Christian Horner dit que tout ce que Red Bull peut faire est « le meilleur travail » possible, et prie.

Avec six grands prix restants cette saison, Max Verstappen de Red Bull a six points d’avance sur Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes.

Le joueur de 24 ans a remporté sept victoires contre cinq pour Hamilton, mais a également trois abandons contre celui du pilote Mercedes.

Dans la perspective des six derniers sites du calendrier, il s’agit d’un mélange de ce qui convient à Mercedes, Austin et Abu Dhabi, de ce qui joue sur les atouts de Red Bull, le Mexique et le Brésil, ainsi que de deux nouveaux sites : le Qatar et l’Arabie saoudite.

Horner dit que tout ce que Red Bull peut faire est de leur mieux et espère que cela fonctionnera en leur faveur.

« Nous allons à l’église un dimanche sur deux et voyons ce qui se passe », a-t-il déclaré selon GPFans lorsqu’on lui a demandé comment l’équipe pourrait se préparer aux « inconnus » dans la course au titre.

«Nous ferons notre simulation, nos devoirs et nous ferons de notre mieux.

«Nous ferons autant de recherches que possible sur les sites et partirons de là. Nous devons prendre une course à la fois.

« Nous avons maximisé les points sur les pistes sur lesquelles Mercedes a été incroyablement forte, les trois derniers sites, donc cela a été positif. »

Max contre le monde 👀😮#F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/6zC9B3qMI7 – Formule 1 (@F1) 13 octobre 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Verstappen et Hamilton ont déjà dû faire face à une pénalité moteur cette saison, Verstappen passant de la 20e à la deuxième place en Russie tandis que Hamilton est passé de la 11e à la 5e place en Turquie.

Horner estime que d’autres pénalités moteur pourraient encore jouer un rôle dans le résultat du championnat de cette année.

« Les pénalités de moteur peuvent jouer un rôle, joueront un rôle lors des futures courses et la météo peut également être un facteur clé », a-t-il déclaré.

« Ce sera fascinant de voir comment tout cela se déroulera au cours des deux prochains mois. »

Comme de nombreux fans de Formule 1, le patron de l’équipe Red Bull profite pleinement de la bataille de cette année, qui a vu l’élan osciller entre Verstappen et Hamilton.

Bien qu’ils aient remporté la majorité des victoires en course, Sergio Perez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas ont tous une P1 à leur actif.

« Je pense que l’une des grandes choses de la saison a été la diversité des vainqueurs que nous avons eus », a-t-il déclaré.

« Il semble vraiment dommage de le changer pour l’année prochaine. Il va probablement y avoir des effets aléatoires à venir.