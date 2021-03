Red Bull Junior Lawson remporte ses débuts en F2 à Bahreïn · .

Liam Lawson de Hitech a remporté ses débuts en Formule 2 sur le circuit international de Bahreïn lors de la première course de la saison.

La grille a été établie en inversant le top 10 de la séance de qualification d’hier, et a laissé Théo Pourchaire de l’ART et David Beckmann de Charouz au premier rang.

Cependant, Lawson a immédiatement pris la tête de la troisième place, alors que Pourchaire s’enlisait et devait passer une grande partie du premier tour à essayer de défendre la deuxième place de Beckmann.

Lawson s’est éloigné de plusieurs dixièmes de seconde par tour, alors même qu’une période de Virtual Safety Car a été introduite après que Marcus Armstrong a perdu la conduite et a été involontairement renvoyé par Ralph Boschung, laissant les voitures DAMS et Campos arrêtées sur la piste.

La plupart des coureurs de tête commençant avec le pneu à gomme dur de Pirelli et ne voulant pas faire un arrêt au stand pendant la course pour passer aux pneus souples plus rapides qui seraient mieux conservés pour plus tard dans le week-end, les pilotes ont commencé à gérer leurs pneus dès le début. . La plus grande expérience des pilotes de deuxième année sur le caoutchouc de 18 pouces les a aidés à jouer plus loin dans la course de 23 tours.

Jehan Daruvala de Carlin a fait pression sur Beckmann dans un lock-up, puis a mis en place une brillante passe autour de l’extérieur au virage quatre pour passer en troisième. Mais il ne voulait pas pousser pour la deuxième place tout de suite, économisant ses pneus. Cette position devint de toute façon la sienne, la voiture de Pourchaire ralentissant et s’arrêtant à mi-course.

Son expérience des pneus à partir de 2020 lui a permis de se rapprocher de Lawson, mais une fois à l’arrière de son compatriote Red Bull junior, sa voiture a commencé à surchauffer et il ne pouvait pas le dépasser, passant juste avant une deuxième victoire en F2 en F2. une rangée.

Beckmann a terminé un tiers éloigné. Robert Shwartzman a réalisé une superbe descente en quatrième position après avoir quitté le top 10. Il était cinquième à la fin du premier tour, devançant les pilotes autour de lui au freinage. Son passage au nouveau coéquipier de Prema, Oscar Piastri, a également permis à Christian Lundgaard d'ART de dépasser le champion en titre de Formule 3.

Piastri est resté avec Lundgaard, tandis que Shwartzman a couru vers le haut de la route pour la quatrième, mais a subi la pression de Dan Ticktum de Carlin. Une fois que Ticktum est devenu inconfortablement proche, Piastri a décidé de se précipiter à l’intérieur de Lundgaard au virage quatre et de reprendre la suite de son coéquipier.

La bataille avec Ticktum n’avait pas été pour la position, car le junior Williams avait une pénalité de cinq secondes sur lui après avoir fait tourner Richard Verschoor du député au début, et finalement il a commencé à se débattre avec ses pneus aussi et est tombé en arrière. La pénalité l’a ramené à la huitième place derrière Guanyu Zhou de Virtuosi Racing, avec Lirim Zendeli du député et Juri Vips de Hitech complétant le top 10 après que Guilherme Samaia de Charouz ait été sanctionné pour une infraction au VSC. Vips obtient la pole pour la deuxième course de sprint, où la grille est définie par les résultats de la course partiellement inversés.

Résultats de la course 1 de Formule 2 Bahreïn

PositionDriver1Liam Lawson2Jehan Daruvala3David Beckmann4Robert Shwartzman5Oscar Piastri6Christian Lundgaard7Guanyu Zhou8Dan Ticktum9Lirim Zendeli10Juri Vips11Bent Viscaal12Guilherme Samaia13Roy Nissany14Matteo Nannini15Marino Sato16Felipe Drugovich17Gianluca Petecof18Alessio Deledda19Theo Pourchaire20Marcus Armstrong21Ralph Boschung22Richard Verschoor

