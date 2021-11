Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe protesterait contre la conception de l’aileron arrière de Mercedes lors du Grand Prix du Qatar contre ce qu’elle considère être un moyen «caché» d’améliorer la vitesse de pointe de sa voiture.

Au cours de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui impliquant Horner et le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff, Horner a directement demandé à son homologue « comment expliquez-vous les marques de pointage sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière ?

« Je pense que c’est dans les limites de ce qui est autorisé et donc ça va », a répondu Wolff.

Red Bull pense que les marques permettent à Mercedes de réduire la traînée produite par leurs ailes arrière à grande vitesse, même lorsque le système de réduction de traînée n’est pas activé. Son directeur technique Adrian Newey et son ingénieur en chef Paul Monaghan ont soulevé la question auprès de la FIA lors des dernières courses.

« Ne vous en cachez pas, si nous le voyons sur la voiture ici, cela fera l’objet de protestations », a déclaré Horner à Sky. « C’est probablement moins un facteur ici même si nous avons évidemment vu une vitesse en ligne droite importante dans ce [first practice] à nouveau, probablement une différence de 7 km/h entre nos voitures, mais en particulier Jeddah et Abu Dhabi, vous pourriez avoir une situation comme le Brésil où la voiture est tout simplement incontrôlable.

Horner pense que Mercedes a modifié la conception de son aileron arrière depuis la pause estivale pour améliorer sa vitesse en ligne droite, ce qui lui a donné un net avantage lors des dernières courses. Red Bull et d’autres équipes ont dû modifier la conception de leurs ailerons arrière plus tôt dans la saison après l’introduction d’une directive technique afin de réduire leur flexion à grande vitesse.

« Il y a des règlements très spécifiques à ce sujet », a déclaré Horner. « De toute évidence, les directives publiées avant l’Azerbaïdjan ont eu un effet important.

«Je pense que c’est quelque chose d’encore plus avancé, c’est caché dans la façon dont il fonctionne, donc c’est plus difficile à repérer à partir d’une caméra. Mais vous pouvez voir que la performance en ligne droite depuis la Hongrie, et en particulier lors des deux derniers Grands Prix, est devenue exponentielle.

« Cela nous concerne évidemment. Et c’est pourquoi Adrian et Paul en ont discuté avec la FIA.

Wolff a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant à la possibilité d’une manifestation. « Je pense que son opinion est son point de vue et tout à fait conforme au règlement pour demander des éclaircissements ou protester », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes. « C’est comme ça en Formule 1. »

